أخبار مصر | أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 07:21 مساءً - انت الان تقراء خبر أمل جديد.. أمريكا: إنتاج لقاح آمن وفعال ضد كورونا نهاية 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركتا "بيونتيك" الألمانية و"فايزر" الأمريكية، عن أمل جديد لعلاج المصابين بفيروس كورونا المستجد، وأكدتا أن مشروعاً مشتركاً لتطوير لقاح مضاد لفيروس كورونا حقق نتائج أولية مبشرة.

وحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم"، توقع فرانسيس كولينز مدير المعاهد الوطنية الأمريكية للصحة، اليوم الخميس، أن يتم إنتاج لقاح آمن وفعال ضد فيروس كورونا المستجد في نهاية 2020.

وأثبتت البيانات الأولية بعد فترة تجريبية، أن اللقاح غير سام ويفعّل استجابة لجهاز المناعة تجّهز الجسم للتصدي للفيروس.