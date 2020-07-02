أخبار مصر | حالات غش وحادث سير.. أبرز مشاهد رابع أيام امتحانات الثانوية العامة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 07:21 مساءً - انت الان تقراء خبر حالات غش وحادث سير.. أبرز مشاهد رابع أيام امتحانات الثانوية العامة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس، بشعبتيها العلمي والأدبي خلال أداء امتحانات الأحياء والفلسفة والاستاتيكا، في ظل ظروف عصيبة تواجه فيها البلاد فيروس كورونا المستجد، عددا من الأحداث خارج اللجان وداخلها.

وترصد "الخليج 365" أبرز مشاهد الثانوية العامة في اليوم الرابع من الامتحانات، كالتالي:

بيان أولياء الأمور:

أرسل أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين، استغاثة عاجلة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بشأن امتحان مقاييس المفاهيم في الميكانيكا والجيولوجيا، حيث إنه كان يحتوي الامتحان على أسئلة من خارج المقرر، كما أن الامتحان لم يتضمن بعض مخرجات التعلم للصف الثالث الثانوي كـ topographic maps في الميكانيكا.

وناشد طلبة مدارس المتفوقين، مستشار المادة أو أحد المعلمين الخبراء العاملين بمكتب المستشار بضرورة الإطلاع ومراجعة أسئلة الامتحان بحضور ممثلين للطلبة لإثبات أن الامتحان كان من المقرر.

استلام البوكليت:

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن استلام البوكليت الخاص بالمواد التي لا تضاف للمجموع اليوم الي الطلاب ودون حدوث أي مشاكل، وقد تم تسليمهم إيصال استلام يوضح ذلك.

ونوه الوزير على الطلاب الذين تخلفوا عن تسليم البوكليت اليوم بضرورة إحضاره يوم الثلاثاء 7 يوليو 2020.

8 حالات غش:

رصد فريق مكافحة الغش الإلكتروني 8 حالات غش بواسطة استخدام أجهزة الهواتف المحمولة، في إدارات ("مطروح" بمحافظة مطروح، و"الساحل" بمحافظة القاهرة، و"غرب الزقازيق" بالشرقية، و"أبو النمرس" بمحافظة الجيزة، "المراغة" بمحافظة سوهاج، و"المنيا" بمحافظة المنيا، و"يوسف الصديق" بمحافظة الفيوم، "ميت غمر" بالدقهلية)، وحددت الوزارة الطلاب المسؤولين عن ذلك وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

11 حالات صحية:

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها، اليوم الخميس أن عدد الحالات الصحية المختلفة وصل الي 11 طالب وملاحظ واحد فقط في محافظات (القاهرة، الأقصر، القليوبية، السويس، قنا، سوهاج، المنيا، بني سويف، الجيزة) وتم نقلهم إلي المستشفى وذلك وفقًا لتقرير المسئول الصحي باللجنة.

حادث سير:

Advertisements

قال طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن 6 طلاب بمحافظة قنا تعرضوا لحادث تصادم أثناء ذهابهم إلي الامتحانات، اليوم الخميس، وتم تكليف مدير مديرية التربية والتعليم بقنا والذي قام بزيارة الطلاب والاطمئنان على حالتهم الصحية.

وأقر الوزير أنه حفاظا على حقوق الطلاب وسلامتهم سيتم دخولهم الدور الثاني بالدرجة الفعلية.

تتدرج الأسئلة من السهولة للصعوبة:

أفادت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها، أن الأسئلة تخلوا من العيوب الفنية، ومناسبة للوقت المحدد لأداء الامتحان، كما أن الاسئلة جاءت متدرجة من السهولة للصعوبة، وفقا للمواصفات الفنية للامتحان وخالية من الأخطاء اللغوية والإملائية.

وكان امتحان الفلسفة والمنطق في مستوى الطالب المتوسط طبقا للمقررات الوزارة، بينما كان الاستاتيكا يحوي بعض النقاط الصعبة علي عكس امتحان الأحياء الذي أشاد بيه الطلاب بسبب سهولة الاسئلة.

إجراءات حازمة:

شهدت لجان الثانوية العامة اجراءات وقائية حازمة أثناء دخول الطلاب حيث خضعوا لكشف درجة الحرارة، مرتدين الكمامة الطبية، وواقي القدم "الأوفر شوز".

عدم التزام الطلاب:

فيما شهدت بعض اللجان عدم التزام الطلاب بالكمامات عند الخروج من بوابة المدرسة، ووجود بعض التجمعات.

تدوال الامتحانات:

نشرت صفحات الغش "شاومينج" إجابات امتحانات، مواد "الاستاتيكا والأحياء والفلسفة"، للثانوية العامة عبر المواقع التواصل الاجتماعي، ومن المتوقع أن تتابع وزارة التربية والتعليم صفحات الغش؛ لتحديد مصدر تسريب الأسئلة.

قرار هام:

كشفت وزارة التربية والتعليم في بيان لها، إنه حال نسيان الطالب تسليم البوكليت اليوم، يحق له تسليمه الامتحان المقبل.