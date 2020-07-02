شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنتا السياحة والصحة» تتابع تسكين النزلاء الأجانب بفنادق الغردقة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابعت لجان تفتيش من وزارتي السياحة والصحة تسكين النزلاء الأجانب الذين وصلوا من اوكرانيا وسويسرا وذلك بعدد من فنادق الغردقة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية ولم ترصد اللجان أي شكاوي من النزلاء وان جميع الفنادق ملتزمة بضوابط وشروط التشغيل التي أقرها مجلس الوزراء، وأن جميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ونسبة إشغالات ٥٠٪.

وأكد أحمد يوسف، رئيس عيئة تنشيط السياحة، أنه تم تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا على السائحين بفنادق الغردقة.

وأوضح يوسف أنه قام بالمرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لمتابعة تنفيذ الإجراءات والضوابط الخاصة باستقبال السائحين، مشيدًا بهذه الإجراءات سواء لحماية العاملين بالفنادق أو السائحين.