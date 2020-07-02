شكرا لقرائتكم خبر عن «لجنتا السياحة والصحة» تتابع تسكين النزلاء الأجانب بفنادق الغردقة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
تابعت لجان تفتيش من وزارتي السياحة والصحة تسكين النزلاء الأجانب الذين وصلوا من اوكرانيا وسويسرا وذلك بعدد من فنادق الغردقة الحاصلة على شهادة السلامة الصحية ولم ترصد اللجان أي شكاوي من النزلاء وان جميع الفنادق ملتزمة بضوابط وشروط التشغيل التي أقرها مجلس الوزراء، وأن جميع الفنادق ملتزمة بتطبيق الإجراءات الاحترازية ونسبة إشغالات ٥٠٪.
وأكد أحمد يوسف، رئيس عيئة تنشيط السياحة، أنه تم تطبيق جميع الاجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا على السائحين بفنادق الغردقة.
وأوضح يوسف أنه قام بالمرور على عدد من الفنادق والقرى السياحية الحاصلة على شهادة السلامة الصحية لمتابعة تنفيذ الإجراءات والضوابط الخاصة باستقبال السائحين، مشيدًا بهذه الإجراءات سواء لحماية العاملين بالفنادق أو السائحين.
-
الوضع في مصر
Advertisements
-
اصابات
69,814
-
تعافي
18,881
-
وفيات
3,034
كانت هذه تفاصيل خبر «لجنتا السياحة والصحة» تتابع تسكين النزلاء الأجانب بفنادق الغردقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.