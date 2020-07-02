شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ أعمال المرافق لقطع أراضي الإسكان المتميز بمدينة بني سويف الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أشرف عبدالرحمن، رئيس جهاز تنمية مدينة بنى سويف الجديدة، إنه جارٍ تنفيذ أعمال المرافق (مياه – صرف – فرمة للطرق) لقطع أراضي الإسكان المتميز بالحي السكني الـ12 بمدينة بنى سويف الجديدة.

وأشار عبدالرحمن، في تصريحات صحفية، إلى أنه يتم المرور بشكل يومى بالمشروع لمتابعة ما تم ويجرى تنفيذه من أعمال والتأكد من تطبيق جميع الإجراءات الوقائية لحماية العاملين بموقع المشروع من الإصابة بفيروس كورونا، وذلك تحت إشراف المهندس حسام حسنى، نائب رئيس الجهاز وبمعرفة الإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأضاف رئيس جهاز بنى سويف الجديدة، أن جهاز المدينة لا يدخر جهداً في إنجاز المشروعات المختلفة ولا سيما مشروعات الإسكان والبنية الأساسية بالمدن الجديدة، مع اتخاذ جميع إجراءات الوقاية لحماية العاملين بتلك المشروعات من الإصابة بفيروس كورونا، مشيراً إلى أن ذلك يأتي في ضوء توجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بضرورة دفع العمل بالمشروعات الجارى تنفيذها بالمدن الجديدة كافة.