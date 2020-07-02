شكرا لقرائتكم خبر عن «مصر للطيران» تعلن تسيير 3 رحلات أسبوعيًا للبحرين وتخفيض 25% والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت شركة مصر للطيران، في ضوء الخطة التي وضعتها مصر لعودة رحلاتها الدولية، عن استئناف رحلاتها من القاهرة إلى كل من البحرين ولارناكا (قبرص).

وقالت شركة مصر للطيران في بيان اليوم، أنه ستبدأ رحلات الشركة إلى دولة البحرين بمعدل 3 رحلات أسبوعيًا، اعتبارًا من 2/7/2020 أيام الخميس والسبت والثلاثاء، وتزيد إلى خمس رحلات أسبوعية من الأسبوع الثالث من شهر يوليو الجاري.

وطرحت الشركة تخفيض 25 % على رحلاتها إلى البحرين مع شراء التذاكر حتى 10 يوليو والسفر حتى 31 يوليو 2020.

وأشارت الشركة إلى أنه سيتم تسيير رحلة إلى لارناكا (قبرص)، بمعدل رحلة أسبوعيًا، كل يوم جمعة اعتبارًا من 10/7/2020.

وشددت الشركة أنه يمكن للعملاء معرفة الضوابط التي تحددها كل دولة للسفر إليها وإجراءات السلامة والوقاية الواجب اتباعها أثناء السفر على متن رحلات مصر للطيران، وكذلك أي تغييرات تطرأ على جداول التشغيل وفقًا لتغير متطلبات السفر عبر الموقع الإلكتروني لمصر للطيران egyptair.com أو مركز الاتصالات أو عبر مكاتب مصر للطيران المنتشرة حول العالم.

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