شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة التضامن: 295 مليار جنيه إجمالي مستحقات أصحاب المعاشات خلال 2020/2021 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، اليوم الخميس، إن إجمالي ما سيتم صرفه لأصحاب المعاشات خلال العام المالي الجديد 2020/2021 قد بلغ للمرة الأولى 295 مليار جنيه، وهي أكبر زيادة تاريخيًا يشهدها أصحاب المعاشات.

وأضافت «القباج» أن هذه الزيادة يمكن تقسيمها على النحو التالي: 235 مليار جنيه قيمة المعاشات المنصرفة لأصحاب المعاشات، والذين يبلغ عددهم حوالي 10 ملايين مستفيد، بالإضافة إلى 25 مليار جنيه تكلفة زيادة العلاوة الدورية وقيمتها 14%، و35 مليار جنيه قيمة المتجمدات للعلاوات الخاصة، والتي ستصرف على أقساط ربع سنوية.

كانت وزيرة التضامن قد أعلنت أن صرف العلاوات الخاصة جاء وفقًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وسيتم صرفها في دفعات ربع سنوية، وأن أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة اعتبارًا من ١ يوليو ٢٠٠٦ حتى ١ يوليو ٢٠١٥ وحتى 2019 لغير المخاطبين بالخدمة المدنية، ليبلغ عدد المستفيدين من زيادة العلاوات الخمسة ٢.٤ مليون مواطن، منهم ١.٩٠٩ مليون من القطاع الحكومي، وحوالي ٥٢٤ ألف من العام والخاص، على أن يتم صرفها اعتبارًا من أول يوليو على ٤ دفعات كل ٣ شهور، بحيث يتم صرف آخر دفعة للعلاوات في ١ أبريل ٢٠٢١، كما أعلنت أنه سيتم صرف العلاوة الدورية السنوية بنسبة ١٤% بداية من ١ يوليو بدون حد أدنى وبحد أقصى ٩٨٠ جنيه.

جدير بالذكر أن وزارة التضامن قد بدأت صرف معاشات يوليو، والدفعة الأولى من الفروق المالية المستحقة من العلاوات الخاصة حيث بدأت الأربعاء الشريحة الأولى من أصحاب المعاشات الذين تبلغ معاشاتهم 1000 جنيه فأقل، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم من منافذ الهيئة القومية للتأمينات ومكاتب البريد.

أما فئة من يبلغ معاشه أكثر من 1000 جنيهًا حتى 2000 جنيهًا، ويبلغ عددهم 2.4 مليون قائم بالصرف فسيقومون بالصرف يومي الإثنين والثلاثاء (6 و7) من شهر يوليو، أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

وأصحاب المعاشات البالغ قيمة معاشاتهم أكثر من 2000 جنيهًا حتى 3000 جنيهًا، ويبلغ عددهم 1 مليون قائم بالصرف يتم الصرف لهم يومي الأربعاء والخميس (8 و9) من شهر يوليو، أي كان المبلغ المستحق صرفه شامل زيادة المعاشات والعلاوات والمتجمد.

أما فئة من تزيد معاشهم عن 3000 جنيهًا ومن يتخلف عن الصرف خلال الأيام المحددة له يقومون بصرف معاشاتهم اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 يوليو.

Advertisements

وفي السياق ذاته، أكدت «القباج» على ضرورة الإلتزام بالإجراءات اللازمة لضمان سلامة العاملين القائمين بصرف المعاشات ومنع انتشار العدوى بين المتعاملين من أصحاب المعاشات من حيث توفير وسائل التعقيم والحماية الطبية اللازمة من مطهرات وكمامات للعاملين بالمنافذ مع ضرورة التزام أصحاب المعاشات أنفسهم بارتداء الكمامات والاهتمام بتعقيم وتطهير مراكز الصرف والأماكن التي يتردد عليها المواطنين.