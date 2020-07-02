شكرا لقرائتكم خبر عن في رابع أيام الثانوية العامة.. نقل 15 طالب للمستشفيات بلجان 5 محافظات (متابعات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت امتحانات الثانوية العامة، الخميس، أحداث عدة، أثناء أداء امتحانات الفلسفة والمنطق للأدبي، والأحياء للشعبة العلمي علوم، والإستاتيكا لشعبة علمي رياضة، حيث أصيب بعض الطلاب وتم تحويلهم إلى المستشفيات، واستبعاد ملاحظين لاشتباه إصابتهم بفيروس كورونا.

ففي قنا، أصيبت 6 طالبات أثناء ذهابهن لتأدية الامتحانات إثر اصطدام السيارة التي كانت تقلهم بعمود إنارة بمدينة نقادة، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، وتم نقل 5 طالبات إلى مستشفى قنا الجامعي، وطالبة إلى مستشفى نقادة المؤقت، وتحرر محضر بالواقعة لتتولى النيابة التحقيق.

وفي سوهاج، أعلنت غرفة عمليات مراقبة إمتحانات الثانوية العامة، استبعاد 2 من الملاحظين بلجنة إمتحانات مدرسة قدرى أبوحسين الثانوية العسكرية بمدينة أخميم، لارتفاع درجة حرارتهما واشتباه إصابتهما بفيروس كورونا.

وفي البحر الأحمر، تلقت غرفة عمليات متابعة الامتحانات إخطارًا من رئيس لجنة مدرسة علي رفيع الثانوية بمدينة رأس غارب بتعرض طالبتين لتشنجات وإغماء خلال أداء امتحان مادة الأحياء، وعلى الفور تم استدعاء سيارة الإسعاف المتواجدة أمام اللجنة، ونقل الطالبتين للمستشفى لتلقي العلاج.

وفي البحيرة، أعلنت غرفة العمليات المركزية بمديرية التربية والتعليم نقل 7 طلاب إلى المستشفيات بعد تعرضهم إلى نوبات مرضية تنوعت بين الإغماء والنزلات المعوية أثناء سير الامتحانات ونقلوا إلى المستشفيات، وأُجلت امتحاناتهم للدور الثاني طبقًا للتعليمات.

وفي كفر الشيخ، قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التعليم، إن أحد الطلاب بلجنة الامتحان أصيب بحالة إغماء لا علاقة لها بكورونا، وتم نقله عن طريق سيارة إسعاف للمستشفى العام.

وتم نقل طالبة قبل أدائها الإمتحان لمستشفى سيدي سالم، بسبب إرتفاع درجة حرارتها.

ورصدت غرفة العمليات، 7 حالات غش لطلاب بلجنة التجارة بنين، وتحررت محاضر بالوقائع.

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وفي الأقصر، تم تحويل ٤ طالبات للمستشفى بعد استدعاء الإسعاف عن طريق الزائرات الصحيات المتواجدات باللجنة، لشعورهن بأعراض مختلفة ومتنوعة منها ارتفاع في درجات الحرارة وإغماء وحالة سكر، وشهدت لجنة ارمنت ارتفاع حاد في درجة حرارة الطالبة «ج .ع» وشعورها بالتعب الشديد، وتم نقلها من ضمن الطالبات للتأكد من سلامتها.

وفي القليوبية، أصيبت طالبة بلجنة إمتحانات الثانوية العامة بمدرسة الإمام محمد عبده ببنها بارتفاع في درجة الحرارة، وعلى الفور تم استدعاء رجال الإسعاف لنقلها للمستشفى ووضعها تحت الملاحظة، وتبين من الكشف عليها أنها تعاني من أمراض مزمنة وتصلب في الشرايين.

وتلقت غرفة عمليات الإمتحانات المركزية بديوان مديرية التعليم إخطارًا بنقل مراقب بلجنة مدرسة أسماء بنت أبي بكر بإدارة غرب شبرا الخيمة التعليمية لمستشفى ناصرعقب ارتفاع درجة حرارته ونقل طالبين بإدارتي الخصوص وغرب شبرا لمستشفى التأمين الصحي عقب الكشف عن ارتفاع درجة حرارتيهما.