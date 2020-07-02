شكرا لقرائتكم خبر عن «جامعة سوهاج»: توقيع إتفاقية لإنشاء معمل لتطبيقات «النانو» بـ 10 ملايين جنيه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أن الجامعة وقعت إتفاقية مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية لتمويل إنشاء مركز علوم وتكنولوجيا النانو بالجامعة، والذي يتم من خلاله إنشاء معمل ميكروسكوبي متقدم لتطبيقات النانو بتكلفة تبلغ 10 ملايين جنيه.

وقال رئيس جامعة سوهاج- في تصريحات له اليوم- إن الإتفاقية جاءت في إطار إهتمام الجامعة بالبحث العلمي لمواكبة أحدث المجالات البحثية، وتوفير البيئة العلمية المتميزة للباحثين، بالإضافة إلى دعم التعاون بين جامعة سوهاج، والجامعات المصرية والأجنبية، والمجتمع الخارجي، لافتا إلى أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية البحثية في الجامعة، إلى جانب زيادة التعاون بين كل من الجامعة والجامعات ومراكز الأبحاث المحلية والدولية، فضلا عن تعزيز التعاون بين الجامعة، والصناعة، والمجتمع الخارجي.

وأضاف «عزيز»، أن المشروع يهدف إلى توفير الإمكانيات البحثية للباحثين، ولا سيما الشباب منهم، وطلاب الماجستير، والدكتوراه، بما يسهم في رفع تصنيف الجامعة الدولي.