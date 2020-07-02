شكرا لقرائتكم خبر عن موجودة منذ 1968.. رئيس «الوطنية للإعلام» يعلَّق على «ضريبة الراديو» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، اليوم الخميس، إن ضريبة الراديو التي وافق عليها مجلس النواب، أمس الأربعاء، كانت موجودة منذ عام 1968، ولكن تم تعديل أحكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 77 لسنة 1968 في شأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي يقضي بأن يؤدي كل مالك سيارة بها جهاز راديو، رسمًا سنويًا مقداره 100 جنيه.

وأكد «زين» أن المحتوى الذي يتم تقديمه على الراديو تغير وتطوَّر عن الماضي، وهذا يكلف الإذاعة أموال طائلة، وتساءل من يتحمل كل هذه التكلفة، موضحًا أن الهيئة سوف تحصل على 50% من الضريبة الجديدة.

وأشار رئيس الهيئة الوطنية للإعلام إلى أن كل شيء اختلف وتغير، حيث كان في الماضي تتوافر الأغاني في الإذاعة، دون وجود حق للأداء العلني، وحاليًا نقوم بشراء كل المحتوى الذي يُقدم للمستمع، والهيئة تتكلف سنويًا مليارات من الجنيهات حتى تُقدم المحتوى للجمهور، لافتًا إلى أن تطبيق ضريبة على سماع الراديو موجودة في جميع أنحاء العالم.

وأوضح «زين» أن فرض ضريبة الـ100 جنيه، سببه المحافظة على ما يتم تقديمه من خدمة وتحسين جودتها للأفضل سواء من خلال أغاني أو برامج طبية أو سياسية أو اجتماعية، منوهًا أن الراديو تطور كثيرًا في عملية البث، حيث إنه موجود في جميع أنحاء الجمهورية، وفي الماضي كان فقط في القاهرة والإسكندرية، مضيفًا أن إنشاء مراكز بث وتقوية الارسال وتحسين جودة الصوت كلَّف الاذاعة المليارات، كذالك وجود الراديو على الإنترنت في جميع انحاء الجمهورية يكلف كثيرًا.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أنه لم يتم حساب العائد من الضريبة حتى الآن، ولا توجد نية لفرض ضريبة على امتلاك ومشاهدة التليفزيون، ونحن نحاول تقديم إعلام قوي يواجه التحديات الخارجية، مؤكدًا أنه تم تقديم مشروع بتقسيط ديون ماسبيرو عن طريق بنك الاستثمار القومي وننتظر الموافقة.

ووجه حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، الشكر للحكومة ومجلس النواب في الوقوف بجانب الهيئة، لتقديم إعلام أفضل.

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