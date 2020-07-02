شكرا لقرائتكم خبر عن السياحة تنبض للحياة..منتجعات وقرى سيناء والبحر الأحمر تستقبل سائحين من أوكرانيا وسويسرا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه في إطار خطة المجلس الأعلى للآثار للفتح التدريجي للمواقع والمتاحف الأثرية مع استئناف حركة السياحة الوافدة إلى مصر، بدأت الحركة السياحية في المنتجعات والقرى السياحية في سيناء والبحر الأحمر تنبض بالحياة، بعد انقطاع دام قرابة الثلاثة شهور، وذلك باستقبال أفواج سياحية من أوكرانيا وسويسرا وبيلاروسيا، كما استقبلت 5 متاحف و٨ مواقع أثرية الزائرين كمرحلة أولى تمهيدا للفتح التدريجي لجميع المواقع والمتاحف، فيما بدأت المطارات المصرية استقبال المسافرين والسائحين.

وتشمل الأماكن التي تم فتحها، متحف النوبة، ومتحف الأقصر، والمتحف المصري بالتحرير، ومتحف الفن الإسلامي، والمتحف القبطي، ومعابد أبوسمبل وفيله بأسوان، والكرنك والأقصر والدير البحري ومقابر وادي الملوك بالأقصر ومنطقة أهرامات الجيزة وقلعة صلاح الدين بالقاهرة، وذلك في إطار ضوابط السلامة الصحية التي اعتمدتها الوزارة لضمان صحة وسلامة الزائرين والعاملين.

على صعيد متصل قالت دينا بكري، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عضو شعبة السياحة بغرفة الجيزة التجارية، إٔن إعادة فتح المطاعم والمقاهي والأندية الرياضية في مصر مع عودة الحياة تدريجياً، وكذلك استمرار حركة المواصلات حتى الساعة 12 ليلا مع الالتزام بالقواعد والإجراءات الإحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، لافته إلى أن عودة السياحة إلى محافظات جنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح سيكون له دور كبير في عودة السياحة بشكل عام والعربية بشكل خاص.

وأشارت «بكري» إلى أن السائح العربي يعشق الاستمتاع بجو وطبيعة الحياة في مصر وسط مواطنيها وعلى ضفاف نهر النيل والأحياء التاريخية، لذا يجب العمل على استهداف السائح الخليجي والعربي بشكل عام من خلال إعداد برامج وعروض سياحية تجذب الأشقاء العرب لزيارة مصر والاستمتاع بجوها ومعالمها الجميلة.

وفي سياق متصل أعلن الطيار رشدي زكريا، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنه تزامنا مع استئناف حركة الطيران الدولي المنتظم من وإلى المطارات المصرية اعتبارًا من أمس، وصلت إلى مطار القاهرة طائرة مصر للطيران الخامسة الجديدة من طراز إيرباص قادمة من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا، كما تصل الطائرة السادسة من نفس الطراز الأسبوع المقبل، من إجمالي ٨ طائرات من نفس الطراز تم التعاقد عليها، بالإضافة إلى ٧ طائرات من طراز إيرباص لتنضم لأسطول مصر للطيران، وكان في استقبال الطائرة الجديدة الطيار حسن منير، مساعد رئيس شركة مصر للطيران للخطوط الجوية.

وأوضح «زكريا» في بيان أمس، أن الطائرة الجديدة توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات، كما أنها تتميز بهيكل يعد الأوسع ضمن فئته، والمقصورة الأفضل ومحركات توفر 20% في معدلات استهلاك الوقود ومستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلا عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلا عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة 142 مقعدا بواقع 16 مقعدا في درجة رجال الأعمال و126 مقعدًا في الدرجة السياحية.

وسير مطار القاهرة الدولي، أمس، 113 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 12 ألفًا و114 مسافرًا، ومن المنتظر أنَّ تغادر المطار 58 رحلة سفر إلى عدة جهات، أوربية، وعربية، وأسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 5 آلاف و218 راكبًا من جنسيات مختلفة .

وقالت مصادر بمطار القاهرة، إنَّ الرحلات تسيّرها عدة شركات مختلفة وتشمل رحلات طيران لشركات دولية عربية والناقل الوطني «مصر للطيران»، إضافة لشركات مصرية خاصة، إلى جانب بعض من الرحلات الخاصة، وسط التزام بتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وكشفت مصادر بوزارة الطيران المدني، إنّ مطاري القاهرة وسوهاج الدوليين استقبلا أمس، 930 مصريا عائدين من الكويت على متن 6 رحلات، تابعة لشركات «العربية – مصر»، والخطوط الجوية الكويتية، وطيران الجزيرة الكويتية، وطيران النيل، وإير كايرو.

واستقبل مطار الغردقة الدولي، ثاني رحلة طيران قادمة من سويسرا تقل نحو ١٥١سائحاً، حيث تم توزيع الورود وأوراق البردي الفرعونية احتفالا بالزيارة كما كان في استقبالهم أحمد يوسف، رئيس هيئة تنشيط السياحة.

وفى جنوب سيناء، استقبل مطار شرم الشيخ، أول رحلة طيران أوكرانية قادمة من مطار كييف تقل 189 سائحاً، بعد انقطاع دام ١٠٤ يوماً، بالإضافة لطائرة أخرى تقل 179 سائحاً قادمة من مطار منسك ببيلاروسيا.

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وأكد عادل محجوب، رئيس الشركة المصرية للمطارات، جاهزية مطار الغردقة الدولي لاستقبال الرحلات وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا منها ٦ كاميرات حرارية متطورة.

وألغى الدكتور خالد عناني، وزير السياحة والآثار، قراره السابق بوقف مزاولة النشاط السياحي لأحد فنادق الغردقة مع استمرار وقف ترخيص المدير المسؤول عن الفندق وذلك حفاظاً على العمالة، مؤكداً في الوقت ذاته أنه سيتخذ قرار فوريا بإغلاق أي فندق في حالة ثبوت تسريح العمالة أو مخالفة ضوابط التشغيل.

وارتفع عدد الفنادق والقرى السياحية التي استوفت ضوابط التشغيل واستقبال النزلاء بمحافظة البحر الأحمر إلى ١٤٣ منشأة ومن المقرر تسليم نحو ٣٠ شهادة من شهادات السلامة الصحية، لمسؤولي الفنادق السياحية بمدن البحر الأحمر الأسبوع المقبل.

واستقبل المحافظ خالد فودة، في مكتبه بمدينة شرم الشيخ وفد التسويق السياحي الذي وصل على متن أولى الرحلات الأوكرانية، حيث أجاب على استفساراتهم بشأن الاجراءات المتبعة في حالة ظهور أي إصابات بفيروس كورونا مؤكداً تطبق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية منبهاً إلى أن مدينة شرم الشيخ تتميز بأقل عدد من إصابات الفيروس.

وفى مرسى مطروح يتم تطبيق الإجراءات الوقائية بشكل صارم مع عودة النشاط السياحي إلى المدينة، حيث تتابع لجان من المحافظة التزام الكافتريات والمقاهي والمطاعم وكذلك المنشآت السياحية بالإجراءات الوقائية والإحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.