شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة حلوان تنظم دورة تدريبية بعنوان أمن البيانات والمعلومات والإنترنت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بجامعة حلوان دورة تدريبية أون لاين بعنوان أمن البيانات والمعلومات والإنترنت، وذلك في ظل الالتزام بالإجراءات الاحترازية التي تتخذها جامعة حلوان برئاسة الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وريادة الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمى، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مديرة المركز.

حاضر فيها الدكتور أيمن السيد حجاج الأستاذ المساعد بكلية التكنولوجيا والتعليم جامعة حلوان.

تطرقت الدورة لكيفية حماية المعلومات والبيانات الشخصية أثناء التعامل على شبكة الإنترنت من هجمات القرصنة والبرامج الخبيثة وفيروسات الكمبيوتر، وكيفية التعامل على شبكات التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني والهاتف المحمول بطريقة آمنة، التعريف بالعملات المشفرة البيت كوين وأخطارها وفوائدها وكذلك التعريف قانون حماية البيانات الشخصية المصري وقانون جرائم الإنترنت.