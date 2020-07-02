شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة أول سائق بـ«إسعاف الدقهلية» متأثرا بفيروس بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية، اليوم، وفاة أول سائق بمرفق إسعاف الدقهلية متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، بعد أسبوع من وجوده في عزل تمى الأمديد.
ونعي أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بإسعاف الدقهلية، على الصفحة الرسمية أحمد مجدي السائق بإسعاف ميت غمر، وأكدوا أنه أول شهداء إسعاف الدقهلية بسبب فيرس كورونا.
وأكد مرفق الإسعاف أن أعراض الإصابة ظهرت عليه من حوالي أسبوع، وتم نقله إلى مستشفى الحجر الصحي بتمي الأمديد، إلا أنه حالته ساءت وتوفي صباح اليوم.
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