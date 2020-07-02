شكرا لقرائتكم خبر عن في أول رحلة طيران من سويسرا.. سائحة ترتدي كمامة بألوان علم مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

مع بدء عودة حركة الطيران الخارجي مجدداً في المطارات المصرية، رصدت عدسة «المصري اليوم» قيام سائحة سويسرية الجنسية، بارتداء كمامة بلون علم مصر، ضمن الاجراءات الاحترازية المتخذة بالمطار للوقاية من فيروس كورونا.

كانت السائحة وصلت إلى مطار الغردقة الدولي، اليوم الخميس، في ثاني الرحلات الخارجية على إحدى شركات الطيران السويسرية.

ووصل عدد السائحين الذين وصلوا للمطار على الرحلة السويسرية نحو ١٥١ سائحاً، وكان في استقبالهم أحمد يوسف رئيس هيئة تنشيط السياحة، وتم توزيع الورود وورق البردي على السائحين.

سائحة سويسرية ترتدي كمامة بلون علم مصر لدي وصولها مطار الغردقة