شكرا لقرائتكم خبر عن 6.33 مليار جنيه استثمارات بمشروعات المياه والصرف بالمنوفية في 6 سنوات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور مهندس محمد نجيب صالح، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية، إن إجمالي الاستثمارات في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي خلال الـ 6 سنوات الماضية في محافظة المنوفية بلغ نحو 6.33 مليار جنيه.

وأضاف، في بيان، أن الدولة منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسؤولية، تولي اهتماماً كبيراً بقطاع مياه الشرب والصرف الصحي باعتباره أهم المرافق الحيوية، وأن العديد من أعمال الإحلال والتجديد تتم بهدف القضاء على مشكلات ضعف ضخ المياه، بالإضافة إلى ضمان استمرار إنتاج مياه مطابقة للمواصفات القياسية والقضاء على مشكلات الصرف الصحي، وكذا رفع كفاءة البنية التحتية وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس الشركة أن نصيب قطاع مياه الشرب بالمحافظة بلغ مليارين و710 ملايين جنيه، تمثلت في إنشاء 14 محطة إزالة حديد ومنجنيز، وإنشاء 3 محطات مياه عملاقة بطاقة 96 ألف م٣ يومياً، وإنشاء عدد 105 محطات مياه، وإنشاء محطة مياه وخطوط بقرية الحامول على مساحة ٧ أفدنة بتكلفة إجمالية وصلت لـ 910 ملايين جنيه تقريباً لخدمة 380 ألف نسمة من سكان مدن منوف وسرس الليان وجميع قرى مركز منوف، حيث بلغت الطاقة التصميمية للمرحلة الأولى60 لتر/ثانية بإجمالي 51 ألف لتر يومياً، وإنشاء محطة مياه لمركزي بركة السبع وقويسنا بتكلفة تقديرية بلغت 475 مليون جنيه على مساحة 15 فداناً بطاقة تصميمية وصلت إلى 102 ألف م٣/يوم لخدمة ٥٨ قرية من قرى مركزي بركة السبع وقويسنا.

وأضاف أن تطوير قطاع الصرف الصحى حظى باهتمام محافظة المنوفية، حيث وصلت الاستثمارات لـ 3 مليارات و381 مليون جنيه تمثلت في إنشاء 9 محطات معالجة، 101 محطة رفع، وإحلال وتجديد شبكات، لتصبح جميع مدن المحافظة مخدومة بالصرف الصحي، بالإضافة إلى 38٪ من القرى، وتنفيذ محطة معالجة دناصور على مساحة 5.5 فدان بتكلفة 159 مليون جنيه وبطاقة تصميمية 15 ألف م٣/يوم، وإنشاء محطة معالجة منشأة سلطان بطاقة تصميمية بلغت 12 ألف م٣/يوم، وبتكلفة بلغت 80 مليون جنيه لخدمة 120 ألف نسمة من أهالي غمرين ومنشأة سلطان ودبركي، وإنشاء محطة صرف صحي قويسنا بتكلفة ٥٥ مليون جنيه وبسعة تصميمية بلغت 8آلاف م٣/يوم، وضمت المحطة مصافي وأحواض SPR وأحواض تركيز وأخرى للتجفيف.

وأشار إلى أنه حرصاً من الشركة على تطوير البنية التحتية تم تنفيذ شبكات لتصريف مياه الأمطار بتكلفة 2.5 مليون جنيه، وتوصيل مياه وصرف وحنفيات حريق للمدارس والمصالح الحكومية بتكلفة 7 ملايين جنيه، وإحلال وتجديد 90 بئراً ارتوازياً بنواحي المحافظة، موضحاً أنه تم تطوير المعامل ومراقبة الجودة لتصل نسبة التغطية بالمحافظة إلى 100٪، بجانب الانتهاء من أعمال تشطيبات المعمل المركزي لمياه الشرب بالمنوفية بإجمال تكلفة 15مليون جنيه، وتجهيز المعامل بالأجهزة اللازمة لإجراء التحاليل الكيميائية والبكتريولوجية وتجهيز معملي سرس الليان ومركز السادات كمعامل فرعية لمياه الشرب، وإعادة تأهيل معامل محطات المعالجة بالغوري وتلا وتدعيم معامل المحطات بــ ٦٠ كيميائياً متخصصاً، علاوة على تجهيز معملي محطات معالجة ساحل الجوابر وميت أبوالكوم وتوفير الأجهزة.

وقال: «شهدت هذه الفترة حصول 13 محطة على شهادة الإدارة الفنية المستدامة (TSM) تمثلت في حصول محطة مياه شبين الكوم البحاري عليها ثلاث مرات ومحطة مياه تلا مرتين، وكذا محطة تلا لمعالجة الصرف الصحى ومحطة مياه بركة السبع المرشحة، وحصلت محطات، بهناي المرشحة، كفر الخضرة المرشحة، معالجة الشهداء، شبرازنجي المرشحة، الفرعونية المرشحة، ميت موسي المرشحة، معالجة ميت برة، سرس الليان المرشحة، على تلك الشهادة، بالإضافة إلى تطبيق تعليمات التشغيل القياسي بجميع محطات الترشيح المباشر والترشيح التقليدي وجميع محطات المعالجة للصرف الصحي والروافع وتطبيق برنامج الصيانة المخططةMASTER بعدد 119 محطة».

وتابع: «تم افتتاح وتطوير 11 مركز خدمة عملاء (الهوية الموحدة) بنظام الشباك الواحد بجميع المراكز، بجانب افتتاح 2 مركز مصغر (البتانون – اصطبارى)، وإنشاء مركز خدمة عملاء متنقل لتصل نسبة تغطية المراكز 100% من المحافظة، بالإضافة إلى انشاء10 مراكز شحن لعدادات مسبقة الدفع وتفعيل الدفع الإلكتروني من خلال شركتي فورى ومصارى وتفعيل تركيب العدادات مسبقة الدفع».

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وأشار «صالح» إلى أنه تم تطوير معدات الشركة لتضم عدد 1 سيارة فنطاس مياه نظيفة سعة 10م، و6 لوادر حفر، وحفارين على كاتينة، وجرار اسكانتا، ومقطورة بخزان لرفع الحمأة بالمنطقة الصناعية بقويسنا، وسيارة 3/4 نقل للكسح، وكساحة جوادن، و8 سيارات كسح سعة 8م – 3م، و4 سيارات 3/4 لنقل الكلور، وونش محمل على سيارة، وونش شوكة، وسيارة مجهزة نافورى، وسيارة 3/4 نقل مجهزة فنطاس لنقل الكلور السائل، و8 ضواغط هواء روتارى، بالإضافة إلى إعادة تأهيل وسمكرة شاملة لأكثر من 50 سيارة كسح مختلفة وعمل عمرة لحوالي 20 سيارة أنواع مختلفة.