شكرا لقرائتكم خبر عن «ادعت أن القرية مليئة بإصابات كورونا».. محافظ الدقهلية يعزل رئيسة وحدة محلية من منصبها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت، التابعة لرئاسة مركز ومدينة دكرنس، بعد نشرها تحذيرا عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا على غير الحقيقة ودون تحري الدقة.

وأوضح محافظ الدقهلية أن «رئيس الوحدة المحلية بديمشلت ليس مخولا بإعلان وجود إصابات بفيروس كورونا أو وضع إجراءات، وإنما مثل هذه الأخبار لابد أن يتم التأكد من صحتها وأن تصدر عن الجهات الصحية المنوط بها تقرير الوضع وتحديد حقيقة وجود إصابات من عدمها».

وأشار المحافظ إلى أن هذه الأخبار تعمل على بلبلة الرأي العام ونشر الخوف في نفوس المواطنين دون أسباب في الوقت الذي تواجه فيه وزارة الصحة فيروس كورونا بكل كفاءة وانحسار الاصابات وعودة عجلة الإنتاج

وأكد أنه لا صحة لما تم ترديده بغلق المساجد في نطاق الوحدة المحلية بديمشلت وأن الوضع يسير بشكل طبيعي، وأن مديرية الصحة تقوم بجهد موفور لضمان حماية وسلامة المواطنين في أرجاء المحافظة.

كانت سونيا الشربيني، رئيسة الوحدة المحلية بديمشلت، أصدرت منشورا رسميا قالت فيه: «نظرا لازدياد حالات الإصابة بفيروس كورونا في القرية وحفاظا على أرواح الجميع فقد تقرر إغلاق المساجد غلقا تاما (بأمر من الأوقاف)، وإلغاء سوق الخميس لأجل غير مسمي، بأمر من الوحدة المحلية، والاقتصار في الجنازات والمآتم والأفراح على الأهل فقط، والتنبيه على الشخص المصاب أو المشتبه به بعزل نفسه وعدم الخروج من المنزل».

وهو المنشور الذي أدى لحالة من الذعر بين أهالى قرية ديمشلت، وفق ما قاله وائل حامد كبشة، أحد شباب القرية، مضيفا: «إحنا في حالة ذعر بسبب التعتيم على عدد الحالات المصابة فلم يعلن سوى إصابة حالتين أب وابنه وتم نقلهم لمستشفى العزل بتمي الأمديد لكن باقي الحالات مجهولة، ولكن يتردد بوجود 8 حالات بمستشفى دكرنس من القرية، وهذا التعتيم فتح باب الشائعات في كل مناطق القرية وقرار الوحدة المحلية بغلق المساجد يؤكد أن الوضع خطير».

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ومن جانبه، أكد الشيخ طه زيادة وكيل وزارة الأوقاف، أن قرار إغلاق المساجد بديمشلت جاء منفردا من الوحدة المحلية ولدينا علم بذلك، لكن لم نأخذ أي قرارات بإلإغلاق لأنه توجد إجراءات متبعه في هذا الشأن، ولابد من عرض الأمر على وزارة الأوقاف والجهات المختصة الأخرى مثل المحافظة ومديرية الصحة بالدقهلية«.