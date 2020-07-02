شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد المصريين بالخارج: مبادرة عالمية لزيارة مسار العائلة المقدسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عادل حنفى نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج، إنه بمناسبة عودة السياحة لمصر، دعا الاتحاد في جميع فروعه على مستوى العالم للقيام بزيارة لرحلة العائلة المقدسة لمصر بثلاث لغات هي العربية والفرنسة والإنجليزية على أن يكون الناقل الرسمي مصر للطيران.

وأضاف نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالخارج، أن هذه الرحلة المباركة تتلخص في هروب سيدنا عيسى عليه السلام والسيدة مريم العذراء ومعهم القديس يوسف النجار من بيت لحم إلى مصر حتى لا يلتقوا بهيرودس الملك الذي تخوف من أن يزاحمه المسيح فى الملك فأراد قتله عن طريق المجوس فحينما فشل قرر قتل جميع أطفال بيت لحم من دون السنتين ولكن وحياً او ملاكاً قد جاء ليوسف النجار بالحلم يخبره بأن يأخد الطفل وأمه إلى مصر فهربا وأقاما بها لمدة تجاوزت الثلاث سنوات حتى وفاة هيرودس.

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وأوضح حنفي أن بداية هذه الرحلة كانت بمدينة رفح ثم العريش مرورا بتل بسطة( بالزقازيق) ثم بلبيس ثم سمنود وسخا وبرية شهيد ( وادى النطرون حالياً) ثم اتجه إلى القاهرة تحديداً المطرية ثم بابليون (مصر القديمة) ثم المعادى وبعد ذلك أتجه إلى صعيد مصر بالبهنسة ثم سمالوط (جبل الطير) ثم أسيوط حيث مكثا بها أكثر من ستة شهور وهي أكبر مدة قضوها في مدينة مصرية ثم درنكة وهى آخر مدينة بمصر بعدها أتجه إلى أورشليم .

واختتم حنفي أن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية يولي اهتماماً كبيراً بالسياحة الدينية متمثلة فى رحلة العائلة المقدسة لمصر وتأليف قداسته كتاب عن هذه الرحلة بأكثر من أثنى عشر لغة يوزع فى جميع أنحاء العالم.