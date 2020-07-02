شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تزيل 8 أدوار مخالفة بعقار 14 طابقا بعين شمس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

بدأت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة اليوم في تنفيذ قرارات إزالة 8 أدوار مخالفة بالعقار رقم 8 شارع الكمال بحي عين شمس حيث كان العقار صادر له ترخيص ببناء 5 ادوار فقط وقام صاحبه بتعليته حتى 14 دور.

وأكد اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، أن الدولة لن تسمح بأي بناء مخالف وستتصدى بكل قوة لأي محاولة للبناء العشوائي مع الازالة الفورية لها ، مشيرا إلى انه لا تهاون في إزالة العقارات المخالفة مهما كان حجمها او موقعها دون استثناء لتنفيذ القانون وفرض هيبة الدولة.

كان أشرف اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، على أعمال إزالة العقار المخالف رقم 52 شارع السيل ، حي الوايلي، لاعتدائه على الردود القانونى، الذى يتكون من 11 دور، مشيرا إلى أن ذلك يأتى فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتصدى الحازم والحاسم لكل صور مخالفات البناء واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكبيها.

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وأكد محافظ القاهرة، أن العاصمة بكافة أجهزتها عازمة على القضاء نهائيا على مخالفات البناء وأن ضربات أجهزة محافظة القاهرة لمافيا البناء المخالف ستكون استباقية وقوية وأن جميع الأجهزة التنفيذية بالعاصمة تضع نصب أعينها توجيهات القيادة السياسية فى هذا الشأن.

كان تابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال تنفيذ قرارات إزالة مبنى جمعية صناع الأثاث بسور مجرى العيون احتراما لهيبة الدولة وإعلاء لكلمة القانون وتنفيذا لقرار المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون مع الجهات الشرطية والمعنية.

وأضاف المحافظ أن قرار الإزالة جاء نتيجة تعدي المبنى وملحقاته علي حرم السور وملاصقته للجزء الرئيسي من الأثر المعروف بالسبع سواقي، مشيرا إلى أن هذا المبنى يحتل المكان الذي كانت الساقية السابعة موجودة به، والتي بدورها كانت تقوم بإمداد سور مجرى العيون بالمياه ليوصلها للقلعة، ونوه المحافظ أن المحافظة أولت اهتماما كبيرا بتنفيذ هذا القرار نظرا للأهمية التاريخية والأثرية لهذه المنطقة التي ستشهد أيضا مرور موكب المومياوات الملكية بها ضمن خط سيرها إلى متحف الحضارات الجديد.