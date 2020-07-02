خالد صانع مجسم كمين البرث تخليدا للمنسى وزملائه: أقل هدية لروح الشهداء (فيديو)

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعتبر الشهيد أحمد المنسى وزملاؤه من الرموز التى حفرت داخل الشباب فى الفترة الأخيرة عقيدة الانتماء والتضحية، حيث أصبح الجميع يرى هؤلاء الأبطال كقدوة لهم ويتمنون أن ينالوا ذلك الشرف الذى نالوا.
خالد العطار شاب من محافظة دمنهور قرر أن يخلد موقعة البرث التى استشهد فيها البطل المنسى وعدد من زملائه، فقرر أن يصنع مجسما صغيرا لكمين البرث ولكن هذه المرة صنعه لحظة الهجوم الإرهابى على الكمين.
يقول خالد العطار: كنت بشوف مسلسل الاختيار زيى زى باقى المصريين وبعد الحلقة الأخيرة كان لازم اعمل حاجة عشان خاطر الشهداء دول وفعلا ابتديت اعمل كمين البرث إللى خد منى وقت طويل لكن كله مايساويش حاجة من إللى عمله الأبطال.
كنت وانا بشتغل فى مجسم كمين البرث شغال وانا بتخيل كل الأحداث إللى حصلت وعشان كدة نفسى فى النهاية انى اقدر اوصل لابن الشهيد المنسى عشان اقدمله المجسم ده هدية.
ويستمر البطل المنسى فى ابهارنا حتى بعد استشهاده والحكايات الأساطير التى تروى عن بطولاته وهو الأمر الذى يشعر كل مصرى بالفخر.
خالد-صاحب-مجسم-كمين-البرث
كمين-البرث
مجسم-البرث
مجسم-كمين-البرث
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