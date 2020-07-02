شكرا لقرائتكم خبر عن موجز أخبار مصر.. الحكومة تنفى رفع أسعار البنزين بعد قانون تنمية موارد الدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر ”الخليج 365” المزيد من الأخبار والتقارير الهامة والعاجلة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها الحكومةتنفى رفع أسعار السولار والبنزين بعد قانون تنمية موارد الدولة ، وتعليم الجيزة تعلن: 10 حالات اشتباه بكورونا و1110 حالة غياب بامتحانات الثانوية.



بنزين

الحكومة: لا صحة لرفع أسعار السولار والبنزين بعد قانون تنمية موارد الدولة

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء ، انه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن رفع أسعار السولار والبنزين بعد صدور تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة"، تواصل المركز مع وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لرفع أسعار بيع السولار والبنزين للمستهلك، وأن رسوم الوقود التي تضمنتها تعديلات قانون "رسم تنمية موارد الدولة" هي مجرد تسوية محاسبية بين وزارتي المالية والبترول والثروة المعدنية، ولن يتحمل المواطنون بمقتضاها أي زيادة في الأسعار.



RTÜK

"RTÜK": أردوغان فوض هيئة الرقابة التلفزيونية لإغلاق وسائل الإعلام المعارضة

حظر المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، هيئة تنظيم البث الرسمية في تركيا، بث محطتين معارضتين. وفرضت شاشة سوداء على بث 2 من محطات المعارضة لمدة 5 أيام، وهي خطوة يقول عضو المجلس أنها تمثل تمهيد لـ إغلاق كامل للقنوات.

قصر البارون الأسطوري.. لماذا لا تغيب عنه الشمس وهذه أسراره - بيني وبينك

في حلقة جديدة من برنامج بيني وبينك، نذهب في رحلة مختلفة داخل أسرار قصر البارون، الذي طالما ما كان مساحة للأساطير وبوابة للحديث عن أعمال السحر والغموض، وهنا نأخذكم في جولة مختلفة داخل القصر نكشف فيها أسراره الحقيقية.



قصر البارون

تعليم الجيزة: 10 حالات اشتباه بكورونا و1110 حالة غياب بامتحانات الثانوية

أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات رصدت اليوم خلال امتحانات الثانوية العامة فى 307 مدرسة غياب 1110 حالة، والاشتباه في 10 حالات مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراءات الكشف الظاهرة بكواشف الحرارة عن بعد خلال دخول الطلبة البوابات صباح اليوم.



الثانوية العامة

6 طالبات بالثانوية يتغيبن عن الامتحان بقنا.. والسبب حادث على الطريق

تغيبت 6 طالبات بالثانوية العامة في محافظة قنا اليوم عن الامتحان بسبب حادث اصطدام سيارة ملاكي بأخرى ميكروباص كانت يستقلها الفتيات في طريقهن للجان الامتحان بمدينة نقادة غرب قنا، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث.



وزيرة الصحة

وزيرة الصحة: 1.2 مليار جنيه تبرعات من البنك المركزى لمواجهة أزمة كورونا

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الوزارة حصلت على تبرعات من البنك المركزي، وصلت إلى 1.2 مليار جنيه، إضافة إلى 400 مليون جنيه أخرى، لصالح المحافظات لمواجهة فيروس كورونا، لافتة إلى تشكيل لجنة للاستغلال الأمثل لهذه التبرعات بشكل مستدام بما يخدم احتياجات كل محافظة والسياسة العامة للدولة ويعظم من استخدام هذه التبرعات.



محافظ قنا

محافظ قنا يطمئن على الطالبات المصابات فى حادث سير بنقادة

توجه اللواء اشرف الداودي محافظ قنا، إلى مستشفى قنا الجامعي للاطمئنان على حالة الطالبات المصابين في حادث سير بنقادة أثناء توجههم لأداء الامتحان بالثانوية العامة، رافقه الدكتور يوسف غرباوى رئيس جامعة جنوب الوادي الدكتور حازم عمر نائب المحافظ والدكتور محمد يوسف مدير المستشفى.

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أرسنال

5 أسباب تدعم أرسنال لخطف كأس الاتحاد الإنجليزى من العمالقة

ضرب نادى أرسنال الإنجليزي موعداً مع مانشستر سيتي فى الدور نصف النهائى لكأس الاتحاد الإنجليزي 19 يوليو الجارى، بعدما نجح فى التغلب على فريق شيفيلد يونايتد بهدفين مقابل هدف فى الدور ربع النهائى من المسابقة 28 يونيو الماضى.

اكتشاف كوكب غريب أكبر 40 مرة من الأرض دون طبقة خارجية

اكتشف العلماء أن كوكبًا غريبًا خارج المجموعة الشمسية أكبر 40 مرة من الأرض، يدور حول نجم يبعد 730 سنة ضوئية، وقد يكون له قلب يشبه عملاق الغاز "المشتري"، فيقترح العلماء أن TOI 849 b، الذي يكمل مدارًا كل 18 ساعة، ربما يكون قد تمزقت طبقة الغاز الخارجي الخاصة به لأنه يمر قريبًا جدًا من نجمه المضيف.



الجلسة العامة

نص التقرير البرلمانى حول تعديل قانون حماية الملكية الفكرية

ننشر نص تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التعليم والبحث العلمى، ومكاتب لجان: الخطة والموازنة، والتضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة،والإعلام والثقافة والآثار، حول مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2002.

الأهلي يطالب وزير الرياضة بتطبيق القانون وإزالة لافتات القرن من نادى الزمالك

أرسلت إدارة النادى الأهلى اليوم مذكرة إلى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، تطالبه بالتدخل الفورى والاضطلاع بمسئولياته بحكم القانون، وإلزام رئيس نادى الزمالك بإزالة لافتات «نادى القرن» التى وضعها بمحيط ناديه وأعلى مبانيه، فى اعتداء صارخ على حقوق النادى الأهلى الفكرية (العلامة التجارية) والمسجلة بإدارة العلامات التجارية بوزارة التجارة والصناعة والتى اكتسبت حماية قانونية وفقاً للمادة ٩٠ من قانون حماية الملكية الفكرية رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٢، ومازالت هذه العلامة تتمتع بذات الحماية.

افتتاح فندق فخم فى فيتنام مطلى من "جوه وبرا" بالذهب عيار 24

افتتحت فيتنام، فندق جديد وفخم، أضيف إلى قائمة مزارات الأثرياء فى فيتنام، وذلك لأنه مطلى بالذهب عيار 24، سواء من الواجهة أو من الداخلى وبعض الأماكن الأخرى، ففندق هانوى صاحب الـ 6 نجوم، مطلى بالذهب عيار 24 من الخارج والداخل، فبعد أكثر من عقد من التطوير ويجذب المبنى الانتباه بالفعل بسبب ديكوره غير المعتاد.

محافظ الدقهلية يعزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت بسبب ترويج الشائعات

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عزل رئيس الوحدة المحلية بديمشلت بعد نشره تحذير عن وجود حالات إصابة بفيروس كورونا على غير الحقيقة ودون تحري الدقة.

تفاصيل مصرع نجل سالم أبو لافى وإصابة نجل العرجانى فى حادث بالإسماعيلية

لقى نجل شهيد قبيلة الترابين بسيناء سالم أبو لافى، صديق الشهيد أحمد منسى، مصرعة برفقة اثنين آخرين، فى حادث انقلاب السيارة الملاكى التى يستقلونها على الطريق الإقليمى "الإسماعيلية -القاهرة"، دائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، بينما أصيب نجل إبراهيم العرجانى، رئيس اتحاد قبائل سيناء، وشاب آخر فى الحادث.

جراحون بريطانيون ينجحون فى إعادة زرع عضو ذكرى بعد 24ساعة من توقف إمداد الدم

نجح الجراحون في بريطانيا بإعادة ربط "عضو ذكرى" فى جراحة نادرة بعد يوم تقريبًا من قطعه وهو أطول وقت كان فيه العضو بدون إمداد بالدم ولكن نجح الأطباء فى إعدة زراعته بنجاح.