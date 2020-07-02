ننشر أول صور لمتعافين من كورونا يتبرعون بالبلازما بالإسكندرية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينشر الخليج 365 أول صور لمتعافين من كورونا يتبرعون بالبلازما بعد الشفاء في بنوك الدم القومية بوزارة الصحة بالأسكندرية.

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات بنوك الدم القومية بوزارة الصحة والسكان أنه تم استقبال المتبرعين المتعافين من كورونا وتم اجراء كافة التحاليل لهم واخضاعهم للفحص الكامل قبل التبرع مضيفا أن عدد المتبرعين تضاعف خلال الفترة الأخيرة ما يساهم في زيادة مخزون البلازما للحالات التي يتم علاجها بمستشفيات العزل .

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وكان الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير عام خدمات نقل الدم بوزارة الصحة، قال إن هناك دراسات بدأت بالفعل منذ أبريل على علاج مصابي فيروس كورونا المستجد ببلازما المتعافين، ولحين عرض النتائج نستيطع أن نقول بأن النتائج مبشرة للغاية.

وتابع سراج الدين : أنه وبعد النتائج المبشرة لذلك قررنا مناشدة المتعافين للتبرع بالبلازما، وزيادة المعامل الإقليمية في جميع المحافظات للتبرع بالبلازما.

وتابع إيهاب سراج الدين، أن الأزهر الشريف أعلن أنه يجب تبرع المتعافين وكذلك الإفتاء، موضحاً أنه بعد ذلك اكتشفنا تزايد في أعداد تبرع المتعافين، قائلا:"لدينا أزمة في الوصول للمتعافين وكل شئ متوفر من أجهزة وغيرها، وبيع البلازما للحالات وهم، وهناك إجراءات التبرع محددة عالمياً وبمعايير دولية وليست بأجهزة عادية وأماكن صغيرة".