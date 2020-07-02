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غلق مسجد الحسين وإحالة العاملين للتحقيق لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت وزارة الأوقاف غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة والعاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي نتيجة خروج بعض المصلين عقب إحدى الصلوات عن الإجراءات الاحترازية التي قررتها الوزارة في التباعد والاقتصار على أداء صلاة الفريضة قررت مديرية أوقاف القاهرة  غلق مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه لحين إشعار آخر وإحالة جميع الأئمة و العاملين بالمسجد للتحقيق لتقصيرهم في واجبهم الوظيفي. 

 

وأكدت وزارة الأوقاف على جميع المصلين وبخاصة محبو آل البيت الالتزام التام بالضوابط الإجرائية والوقائية التي قررتها الوزارة حتى  لا تضطر إلى غلق أي مسجد نتيجة مخالفة الإجراءات الوقائية . 

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 وأضافت الوزارة إغلاقه عقب أداء الصلاة حتى لا يعرضوا أنفسهم للمساءلة  الإدارية والقانونية ، حيث إن الوزارة تتابع وعن كثب على مدار الساعة مدى الالتزام بتنفيذ الضوابط الوقائية والإجرائية التي حددتها الوزارة ، وذلك عبر أجهزة المتابعة المختلفة بها مع محاسبة كل مقصر في أداء واجبه .

 

 

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