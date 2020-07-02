شكرا لقرائتكم خبر عن سيناء تودع نجل سالم لافى بعد مصرعه فى حادث بالإسماعيلية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت محافظة شمال سيناء، أيمن نجل شهيد قبيلة الترابين بسيناء سالم أبو لافى، بعد أن لقى مصرعه برفقة اثنين آخرين فى حادث انقلاب السيارة الملاكى كانوا يستقلونها على الطريق الإقليمى "الإسماعيلية -القاهرة"، دائرة مركز القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، بينما أصيب نجل إبراهيم العرجانى، رئيس اتحاد قبائل سيناء، وشاب آخر فى الحادث.

وتلقى اللواء جمال غزالى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيليةـ إخطارًا من اللواء محمود هندى، مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكى على الطريق الإقليمى طريق "الإسماعيلية- القاهرة"، دائرة مركز القصاصين، نتيجة انفجار إطار السيارة وتعرضها للانقلاب.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، الذى أسفر عن مصرع كل من أيمن سالم لافى 27 عامًا، نجل شهيد قبيلة الترابين بسيناء سالم أبو لافى، وسليمان الأطرش 25 عامًا من نفس القبيلة، وعمر مصطفى 26 عامًا من القاهرة، كان برفقتهم فى السيارة، بينما أصيب كل من وسيم إبراهيم العرجانى بكدمة شديدة بالرأس، وعمر محمد الترابين 25 عامًا مصاب بكدمات شديدة بالجسد.

وعلى الفور تم نقل المتوفين والمصابين إلى مستشفى جامعة قناة السويس، وتحرر المحضر اللازم بالحادث وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات.

والراحل أيمن سالم لافى، هوزوج ابنة إبراهيم العرجانى، رئيس اتحاد قبائل سيناء، وهو الابن الأكبر لـ 6 أبناء، تركهم والدهم المشهور بأسد سيناء.

ونعى رواد مواقع التواصل الاجتماعى، وأهل سيناء الفقيد الراحل، الذى يعد نجل أحد أشهر القبائل بمحافظة شمال سيناء، والذى استشهد فى حربة ضد الإرهابيين.

واستشهد الراحل سالم أبو لافي، عام 2017 بعملية غادرة من قبل تنظيم داعش الإرهابي.

الراحل أيمن سالم لافى نجل أسد سيناء

الشهيد سالم لافى والفنان محمد دياب الذى جسد شخصيته فى مسلسل الاختيار





الشهيد سالم لافى

سالم لافى والشهيد الراحل أحمد منسى

سالم لافى "أسد سيناء"

مشهد اغتيال سالم لافى فى مسلسل الاختيار





الراحل أيمن سالم لافى نجل أسد سيناء

أيمن سالم لافى وعمر مصطفى الذى لقوا مصرعهم فى الحادث

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إبراهيم العرجانى والراحلان أيمن سالم لافى وعمر مصطفى

إبراهيم العرجانى ونجلة وسيم المصاب فى الحادث

الراحل أيمن سالم لافى نجل أسد سيناء

الراحل أيمن سالم لافى نجل أسد سيناء

الراحل أيمن سالم لافى نجل أسد سيناء

الراحل أيمن سالم لافى

السيارة التى تعرضت للانقلاب





عمر مصطفى الذى لقى مصرعة فى الحادث

وسيم إبراهيم العرجانى المصاب فى الحادث



