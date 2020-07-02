شكرا لقرائتكم خبر عن الكهرباء: تطبيق الأسعار الجديدة على استهلاك يوليو والتحصيل فى فاتورة أغسطس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة، أن فاتورة الاستهلاك التى سيتم تحصيلها بدءا من 1 أغسطس، ستكون وفقا لأسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى تم الإعلان عنها الشهر الماضى، موضحا أن الأسعار الجديدة بدأ تطبيقها على المستهلكين منذ أول يوليو الجارى.

وأوضح حمزة ، فى تصريحات خاصة لـ ”الخليج 365”، أن الوزارة حريصة على توعية المواطنين بطرق التأكد من صحة فاتورة الاستهلاك الشهرية قبل سدادها، لضمان الحصول على مستحقات الدولة فقط، مؤكدا أن المواطن يجب أن يقارن بين قيمة الفاتورة و بين القراءة الموجودة بالعداد قبل السداد.

و قال حمزة إن برنامج القراءة الموحد الجديد الذى تنفذه شركة شعاع المسئولة عن تسجيل قراءة العدادات لن يسمح باى تلاعب فى استهلاكات المواطنين لاعتماده على ارسال القراءات مصورة اونلاين لشركات توزيع الكهرباء و نسخة للشركة القابضة لايمكن التلاعب فيها ، لافتاً إلى أن المواطن يستطيع التأكيد من فاتورته من خلال مراجعة صور العداد لـ3 أشهر سابقة.

فيما يلي اسعار شرائح الكهرباء العام المالى الجديد 2020/2021 ، والتى سيتم تطبيقها بدأ من يوليو القادم ،

وهى كالآتي: 1- الشريحة الأولى من صفر إلى 50 كيلو وات ( 38 قرش بدلا من 30 قرش )

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2- الشريحة الثانية من 51 إلى 100 كيلو وات ( 48 قرش بدلا 40 قرش )

3- الشريحة الثالثة من صفر حتى 200 كيلو وات ( 65 قرش بدلا من 50 قرشًا )

4- الشريحة الرابعة من 201 إلى 350 كيلو وات ( 96 حط قرش بدلا من 82 قرشًا)

5- الشريحة الخامسة من 351 إلى 650 كيلو وات ( 118 قرش بدلا من 100 قرشًا)

6- الشريحة السابعة من صفر إلى أقل 1000 كيلو وات لا يحصلون على دعم (118قرشًا).

7- من صفر لأكثر من 1000 (145 قرش)