"RTÜK": أردوغان فوض هيئة الرقابة التلفزيونية لإغلاق وسائل الإعلام المعارضة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حظر المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون، هيئة تنظيم البث الرسمية في تركيا، بث محطتين معارضتين. وفرضت شاشة سوداء على بث 2 من محطات المعارضة لمدة 5 أيام، وهي خطوة يقول عضو المجلس أنها تمثل تمهيد لـ إغلاق كامل للقنوات.
وغرد إلهان تاشجي عضو مجلس المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون (RTÜK) قائلا : إن الحكم الصادر على محطات تيلي 1 وهالك تي في صدر بأغلبية الأصوات. وستكون الخطوة التالية هي إغلاق المحطات بالكامل.
وقال تاشجي أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب من المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون بـ "تخليص تركيا من فيروس الإعلام"، وكان هذا هو المستوى الأول من تفويض هيئة الرقابة التلفزيونية لإغلاق وسائل الإعلام المعارضة.
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