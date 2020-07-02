شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الجيزة: 10 حالات اشتباه بكورونا و1110 حالة غياب بامتحانات الثانوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد خالد حجازى وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة أن غرفة العمليات بالمديرية والإدارات رصدت اليوم خلال امتحانات الثانوية العامة فى 307 مدرسة غياب 1110 حالة، والاشتباه في 10 حالات مصابة بفيروس كورونا، وذلك بعد إجراءات الكشف الظاهرة بكواشف الحرارة عن بعد خلال دخول الطلبة البوابات صباح اليوم.

وأضاف مدير تعليم الجيزة، لـ"الخليج 365"، أنه أدى صباح اليوم 68368 طالبا امتحانات نهاية العام فى مواد الفلسفة والأحياء والاستاتيكا، وتم رصد غياب 1110 طالبا بـ 193 لجنة.

وتابع حجازى من داخل غرفة العمليات بالجيزة دخول الطلاب لتأدية اختبارات الثانوية العامة فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية التى اتبعتها مديرية التربية والتعليم بالجيزة فى ضوء تعليمات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة .

وانطلقت امتحانات الثانوية العامة الأحد 21 يونيو الجارى، وتستمر حتى 21 يوليو المقبل، وطبقا للجدول أدى طلاب الثانوية العامة الأحد 21 يونيو امتحان اللغة العربية، و الخميس 25 يونيو اختبار اللغة الأجنبية الأولى والأحد 28 يونيو امتحان الديناميكا كما أدوا اليوم الخميس 3 يوليو اختبار مواد" الاحياء والاستاتيكا والفلسفة والمنطق وسيؤدون الثلاثاء 7 يوليو امتحان مادتى الفيزياء والتاريخ ، والأحد 12 يوليو المقبل اختبار الكيمياء والجغرافيا، والثلاثاء 14 يوليو امتحان اللغة الأجنبية الثانية، والأحد 19 يوليو امتحان مواد الجيولوجيا والتفاضل والتكامل وعلم النفس، والثلاثاء 21 يوليو اختبار الجبر والهندسة الفراغية.

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وقررت وزارة التربية والتعليم خروج المواد التى لا تضاف إلى المجموع، من جدول الامتحانات، على أن تكون امتحانات التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء والتربية الوطنية من المنزل، حيث تسلم الطلاب البوكليت الخاص بمواد التربية الدينية والاقتصاد والإحصاء عقب الإنتهاء من امتحان اللغة العربية، الأحد الماضي، ويستلم الطلاب البوكليت الخاص بمادة التربية الوطنية فور الانتهاء من امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.