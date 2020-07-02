أخبار مصر | وزيرة الصحة تدعو الأسر بالتوجه للوحدات الصحة لتطعيم أطفالهم (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة تدعو الأسر بالتوجه للوحدات الصحة لتطعيم أطفالهم (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أطلقت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، المبادرة القومية لتطعيم الأطفال الذين لم يسبق لهم التطعيم بأي جرعات من لقاح شلل الأطفال المعطل بالحقن (سولك).

وفي هذا السياق، دعت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، المواطنين إلى التوجه لمكاتب الصحة والوحدات الصحية لحصول أطفالهم على التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بلقاح الحقن "سولك" مع العلم ان التطعيم لمواليد الفترة من 1 يناير 2016 إلى 22 مارس 2018.

وقالت وزيرة إن الحملة استثنائية وتستهدف 6 ملايين طفل، كما أن هذا التطعيم بداية من شهر يونيو 2018 أصبح فى جدول التطعيمات، حرصًا على بقاء مصر خالية من شلل الأطفال.

جاء ذلك خلال فيديو بثته وزارة الصحة والسكلن، على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.