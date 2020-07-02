أخبار مصر | حبسها شقيقها لمدة 22 عامًا.. تفاصيل مثيرة في قصة إنقاذ "سيدة المنيا"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر حبسها شقيقها لمدة 22 عامًا.. تفاصيل مثيرة في قصة إنقاذ "سيدة المنيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفاصيل مأساوية كشفت عنها واقعة احتجاز سيدة مسنة داخل غرفة بالمنيا واهمالها لمدة 22 عاما دون رعاية، حيث قام شقيقها بحبسها في منزل مجاور له، حتى تم انقاذها عن طريق بلاغ من الجيران ضد أخيها.

وعلى الفور وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق أطفال بلامأوى وفريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة المنيا، بالوصول إلى السيدة فادية إسماعيل مهني المقيمة بقرية تلة التابعة لمركز المنيا.

البداية كانت بناءًا على بلاغ مقدم ضد خلف إسماعيل مهني أخو الحالة (محبوس على ذمة التحقيقات من السبت الموافق 27/6/2020) من المواطنين، خلف علي ومجاهد علي، جيران الحالة بإهماله أخته وحبسها في منزل مجاور لهم لمدة ٢٢ عاما دون رعاية.