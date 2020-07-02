أخبار مصر | حبسها شقيقها لمدة 22 عامًا.. تفاصيل مثيرة في قصة إنقاذ "سيدة المنيا"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر حبسها شقيقها لمدة 22 عامًا.. تفاصيل مثيرة في قصة إنقاذ "سيدة المنيا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
تفاصيل مأساوية كشفت عنها واقعة احتجاز سيدة مسنة داخل غرفة بالمنيا واهمالها لمدة 22 عاما دون رعاية، حيث قام شقيقها بحبسها في منزل مجاور له، حتى تم انقاذها عن طريق بلاغ من الجيران ضد أخيها.
وعلى الفور وجهت نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي، فريق أطفال بلامأوى وفريق التدخل السريع التابع لمديرية التضامن الإجتماعي بمحافظة المنيا، بالوصول إلى السيدة فادية إسماعيل مهني المقيمة بقرية تلة التابعة لمركز المنيا.
البداية كانت بناءًا على بلاغ مقدم ضد خلف إسماعيل مهني أخو الحالة (محبوس على ذمة التحقيقات من السبت الموافق 27/6/2020) من المواطنين، خلف علي ومجاهد علي، جيران الحالة بإهماله أخته وحبسها في منزل مجاور لهم لمدة ٢٢ عاما دون رعاية.
وبعد الزيارة تبين لفريق التدخل السريع أن السيدة فادية إسماعيل مهني ذات الخمسين عاما تعيش في غرفة بحالة سيئة وغير آدمية ويظهر عليها آثار الإهمال وعدم النظافة نتيجة بقائها منعزلة في هذا المكان لمدة ١١ شهرا لم تتناول خلالها سوى القليل من الطعام ولم يقم أحدا من ذويها بتقديم الرعاية لها.
وتأتي الحكاية فادية كانت تعيش مع أخيها بصورة طبيعية في المنزل ولكن الأخ منعها من الخروج من المنزل منذ ٢٢ عاما بسبب هروبها المتكرر على حد قول زوجة الأخ.
وقام فريق التدخل السريع بتقديم الإسعافات اللأزمة للحالة وإحالتها لطبيب مختص نظرا للتدهور الشديد في بنيتها الجسدية كما تم عرضها على طبيب نفسي لمتابعتها وتقديم الدعم النفسي لها.
وعندما عرض عليها الفريق إيداعها في إحدى دور الرعاية التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي رفضت رفضا تاما، كما رفضت أن تعود لمنزل الأخ أو تعيش معه فقام الفريق بتجهيز مكان صحي وآمن للحالة في منزلها بعد ؤستشارة الطبيب النفسي بأنه لا خطورة من بقائها بمفردها.
ويبحث الفريق توفير معاش للحالة تستطيع منه الانفاق دون الحاجة للأخ وأيضا ما يحقق المصلحة الفضلى للحالة.
جدير بالذكر أن فريق التدخل السريع يعد أحد آليات وزارة التضامن الاجتماعي لدعم التدخلات العاجلة بمؤسسات الرعاية الاجتماعية حيث تم تدشين الفريق عام 2014 لإجراء التدخلات السريعة والعاجلة إزاء ما يتم تلقيه من بلاغات عن تجاوزات ضد نزلاء مؤسسات الرعاية من الأطفال والمسنين، كما يتعامل الفريق مع حالات المشردين حيث يتم ايداعهم دور الرعاية الاجتماعية