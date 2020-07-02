أخبار مصر | بيان عاجل من أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين بسبب صعوبة الامتحانات

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر بيان عاجل من أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين بسبب صعوبة الامتحانات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر أولياء أمور طلاب مدارس المتفوقين، بيانا واستغاثة عاجلة للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بخصوص امتحان مقاييس المفاهيم في الميكانيكا والجيولوجيا، حيث إنه كان يحتوي الامتحان على أسئلة من خارج المقرر "skills & concepts" في الجيولوجيا الاسئلة: 15،26،34،35،18، كما أن الامتحان لم يشمل بعض مخرجات التعلم للصف الثالث الثانوي كـ topographic maps في الميكانيكا الأسئلة: 18 19 20 21 23 25 27 28 5.

وأضاف أولياء الأمور في استغاثتهم: "وجود أسئلة كان من المقرر أن تدرس بعد الخامس عشر من مارس بناء على قرار الدكتور وزير التربية والتعليم وكان النموذج الذي تم إرساله من قبل وحدة دعم مدراس في العلوم والتكنولوجيا يحتوي على 25 سؤالا بينما كان امتحان اليوم مكونا من 32 سؤالا في الميكانيكا".

وطالب طلبة مدارس المتفوقين، بأن يقوم مستشار المادة أو أحد المعلمين الخبراء العاملين بمكتب المستشار بالاطلاع ومراجعة أسئلة الامتحان بحضور ممثلين للطلبة لإثبات أن الامتحان كان من المقرر.

وأدى طلاب الثانوية العامة، اليوم الخميس، الامتحان في مادة الأحياء لطلاب الشعبة العلمية، ومادة الرياضيات التطبيقية (الاستاتيكا) لشعبة الرياضيات ومادة الفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية.

فيما يعقد امتحان مادتي مقاييس الفهم (الجيولوجيا) ومادة مقاييس الفهم (الرياضيات التطبيقية)، لطلاب الثانوية العامة (STEM).

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كانت امتحانات الثانوية العامة، انطلقت على مستوى الجمهورية يوم 21 من يونيو، بمادة اللغة العربية، وسط انتشار أمني مُكثف من قوات الشرطة خارج اللجان، ومتابعة كاملة من المحافظين كافة، بالتنسيق مع وزارتي التعليم والتنمية المحلية.

وبلغ إجمالي عدد الطلاب 652 ألفا و289، داخل 56 ألف 591 لجنة فرعية، وسيتم استخدام 16 ألفا و575 جهازا لقياس درجة حرارة الطلاب، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المُستجد (كوفيد -19).

وأدى الطلاب، امتحان اللغة الإنجليزية يوم الخميس الماضي، حيث أكد الدكتور رضا حجازي، نائب الوزير لشئون المعلمين، رئيس عام امتحانات الثانوية العامة، أن الأمور سارت بشكل جيد دون حدوث أية مشكلات من شأنها تعكير صفو العملية الامتحانية.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية اطمأنت - قبل بدء الامتحان - على وصول أوراق الأسئلة إلى جميع اللجان في المحافظات، وتواجد الملاحظين باللجان الساعة السابعة والنصف صباحًا، إلى جانب توفير أدوات التعقيم.

في حين أكد الوزير طارق شوقي، في تصريحات صحفية قبل انطلاق ماراثون الثانوية العامة، توفير 33 مليون كمامة لطلاب الثانوية العامة والمعلمين المشاركين في أعمال الامتحانات، وكذلك توفير 17 ألف جهاز كاشف للحرارة للكشف على الطلاب قبل الامتحان وبعده، وأيضًا توفير مطهرات للطلاب، عقب التعاقد مع شركات خاصة للتعقيم.

وقال: إن الوزارة اتخذت عددًا من إجراءات التأمين، منها تقليل أعداد الطلاب باللجان الفرعية، ليصبح بحد أقصى (14) طالبًا للحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب أثناء أداء الامتحان، وفتح عدد إضافي من مقرات التقدير للحفاظ على المسافات الآمنة بين المقدرين، وتعديل جدول الامتحانات وترحيل بدء الامتحان إلى الساعة العاشرة صباحًا.