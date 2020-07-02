مصر | نشرة حوادث "الخليج 365": اعترافات فتاتي التيك توك ريناد عماد ومنار سامي

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر نشرة حوادث "الخليج 365": اعترافات فتاتي التيك توك ريناد عماد ومنار سامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، اليوم الخميس، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث أبرز تلك الأخبار.

أصدرت الجمعية العمومية للفتوى والتشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار يسري الشيخ، فتوي جديدة بشأن العاملين في الجهاز الإداري للدولة.

لقى 4 أشخاص مصرعم إثر انهيار الرمال عليهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بالقرب من الطريق الإقليمي بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

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كشفت مصادر مطلعة على تحقيقات نيابة بنها، في قضية فتاة "التيك توك" منار سامي، المتهمة بنشر الفسق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أن النيابة واجهتها بالحسابات المنسوبة لها على موقعي "إنستجرام" و"التيك توك"، وأقرت بملكيتها لهما.

أدلت "منة الله عماد"، المعروفة بـ"ريناد عماد"، فتاة التيك توك، باعترافاتها تفصيلية أمام نيابة شمال الجيزة، في التهم المنسوبة إليها، باستقطاب الشباب والاتجار في البشر، من خلال الترويج لبعض الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

انتقل فريق من نيابة دار السلام، لمعاينة مقتل ميكانيكى على يد عاطل بمنطقة دار السلام بدائرة القسم.

ضبط رجال الأمن بوزارة الداخلية، شخص على خلفية اتهامه بالنصب على عدد من المواطنين بسوهاج، والاستيلاء منهم على أكثر من مليون جنيه، بدعوى توظيفها لهم مقابل حصولهم على أرباح.