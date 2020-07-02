مصر | مصرع 4 انهارت عليهم حفرة أثناء تنقيبهم عن الآثار بالعياط

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر مصرع 4 انهارت عليهم حفرة أثناء تنقيبهم عن الآثار بالعياط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

لقى 4 أشخاص مصرعم إثر انهيار الرمال عليهم أثناء تنقيبهم عن الآثار بالقرب من الطريق الإقليمي بمركز العياط، جنوب محافظة الجيزة، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بلاغًا من إدارة شرطة النجدة بانهيار حفرة على أشخاص، بعد 10 كيلو، من بوابات حلوان اتجاه طريق الكريمات، ووجود متوفين.

ودفع مدير الحماية المدنية بالجيزة بقوات الإنقاذ البري، تحت إشراف اللواء إيهاب عبد الحميد نائب مدير الحماية المدنية بالجيزة، كما انتقلت قوة أمنية لمكان الحادث برئاسة العقيد محمد عبد الشكور مفتش مباحث جنوب الجيزة، والرائد عادل طلبة والرائد محمد مصباح، والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز، وبالفحص والمعاينة، تبين أنه حال قيام عدد من الأشخاص بالحفر تنقيبا عن الآثار بالمكان المشار إليه، انهارت الرمال عليهم مما أسفر عن مصرع أربعة عمال.

وكشفت المعاينة الأولية إلى أن الحفرة بعمق 40 مترا تحت الأرض، وعثر على الأدوات المستخدمة في الحفر، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالجيزة من القبض على هارب من حكم بالإعدام في قضية قتل عمد حال إختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الإسكندرية، وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد طارق حمزة رئيس قطاع غرب الجيزة، بورود معلومات أكدتها التحريات للرائد أحمد عصام رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية، عن قيام صاحب مخبز، مقيم بدائرة القسم، ومطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في قضية قتل وسلاح ناري، والمقضى فيها بالإعدام، بالإختباء بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة المنتزه بالإسكندرية.

وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة بإشراف اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، تم إعداد مأمورية بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، لإستهداف المتهم وأسفرت مأمورية برئاسة المقدم مصطفي كمال وكيل فرقة غرب الجيزة عن ضبطه بمكان إختبائه، وعثر بحوزته على 2 فرد محلي الصنع، 13 طلقة مختلفة الأعيرة، واقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهته أقر خلال التحقيقات التي أجريت بإشراف اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، بالحكم الصادر ضده، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.