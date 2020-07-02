مصر | فيديوهات جنسية ومحادثات مخلة.. ننشر اعترافات منار سامي فتاة التيك توك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 05:34 مساءً - انت الان تقراء خبر فيديوهات جنسية ومحادثات مخلة.. ننشر اعترافات منار سامي فتاة التيك توك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر مطلعة على تحقيقات نيابة بنها، في قضية فتاة "التيك توك" منار سامي، المتهمة بنشر الفسق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أن النيابة واجهتها بالحسابات المنسوبة لها على موقعي "إنستجرام" و"التيك توك"، وأقرت بملكيتها لهما.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة إلى "الخليج 365"، أن النيابة عثرت على 4 هواتف محمول بحوزتها.. أحد الهواتف عليه مقاطع جنسية، مضيفة أن منار سامي كانت تستدرج الشباب من خلال حسابها على موقع نشر الصور "إنستجرام" وتجري معهم محادثات (شات)، ثم يتواصلون عبر موقع "التيك توك"، وبعد تطور العلاقة يلتقيان ثم يقيمان علاقة جنسية مقابل المال.

محادثات جنسية

وأكدت المصادر، أن محتوى تلك الفيديوهات جنسي وخادش للحياء، وعبارة عن محادثات جنسية تمت عن طريق الفيديو، لاستقطاب الشباب، مقابل الحصول على المال.

وأوضحت المصادر، أنه تم ضبط منار هي والشاب "عبد العزيز" الشهير بزيكا، أمام كافتيريا في بنها، وبحوزتهما سلاح أبيض، و١٠٠ قرص من مخدر التامول، وفور رؤيتهما لمباحث الآداب ألقيا السلاح بعيدًا.

زيكا ومنار سامي

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وكشفت المصادر، أن الشاب "زيكا" يعمل محاميا سابقا، وسبق اتهامه بقضايا أخرى، واعترف بحوزته لمخدر التامول، بقصد الاتجار، وأن السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس.

وتابعت: الشاب "زيكا"، تعرف على الفتاة في وقت سابق، من خلال مشاجرة وقعت بينها وبين طرف آخر، وحاول هو تهدئة الطرفين، فنشأت بينهما علاقة وتطورت حتى تم القبض عليهما معا، وكان بحوزتهما كمية كبيرة من الأقراص المخدرة.

قرار النيابة العامة

وأمرت النيابة العامة، في وقت سابق، بحبس "منار سامي" فتاة التيك توك، والشاب "عبد العزيز" الشهير ب " زيكا"، ٤ أيام على ذمة التحقيقات، في قضية اتهامها بتقديم فيديوهات خادشة للحياء، والإعلان عن نفسها عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

وكشف المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض، عن إلقاء القبض على فتاة التيك توك منار سامي، أمس الثلاثاء، في حوالي الساعة السابعة مساءً، إثر البلاغ المقدم منه للنائب العام، نظرًا لما تبثه من محتوى يشكل جريمة.

وقال المحامي، في تصريح خاص إلى "الخليج 365": إن منار كانت فى بنها أثناء القبض عليها، حيث تركت سيارتها أمام كافتيريا 45، وانصرفت مع شاب لمدة ثلاث ساعات، وكانت مباحث الآداب بانتظارها فور عودتها، لتلقي القبض عليها وبرفقتها الشاب، حيث دخلت فى حالة انهيار، وجار ترحليهم إلى القاهرة للمثول أمام جهات التحقيق.