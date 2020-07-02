شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف: مبيعات صكوك الأضاحى تجاوزت 5 ملايين جنيه حتى الآن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الأوقاف، تجاوز مبيعات صكوك أضاحى الأوقاف الخمسة ملايين الأولى منذ انطلاق المشروع حتى تاريخه.

وقالت الوزارة في بيان لها اليوم، إن أفضل خمس مديريات أداءً فى صكوك أضاحى الأوقاف هى:"الغربية، الإسكندرية، بنى سويف، القاهرة والجيزة".

كانت وزارة الأوقاف أعلنت عن قيام الهيئة القبطية الإنجيلية برئاسة القس الدكتور أندريه زكي بالمشاركة في مشروع صكوك أضاحى وزارة الأوقاف بمبلغ مائة ألف جنيه لحساب صكوك أضاحى الأوقاف تم دفعه إلكترونيا لحساب المشروع، وقالت الوزارة :"إن ذلك يأتى فى إطار اللحمة الوطنية والنسيج الوطنى الواحد وترسيخًا لمبدأ العيش الإنسانى المشترك ، وفى مشهد وطنى يبرز أسمى مفاهيم التسامح الدينى والرقى الإنسانى، وللعام الثالث على التوالى".

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كانت وزارة الأوقاف أعلنت عن أن إجمالي مبيعات صكوك أضاحى الأوقاف لعام 1441هـ / 2020م (2,286,000) حتى تاريخه، لافتة إلى أن أعلى مديريات فى بيع الصكوك هى :" بنى سويف،الغربية، الإسكندرية، القاهرة، كفر الشيخ"، وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف قرر صرف مكافأة قدرها (1500) جنيه لكلٍّ من:"الدكتور عبد الرحمن نصار (وكيل مديرية أوقاف الإسكندرية)، والشيخ/ إيهاب فرَّاج زلط (مدير إدارة أوقاف طنطا ثان)، لجهودهما في مشروع صكوك الأضاحي.

وقالت الوزارة، إن ذلك يأتى بعد حصول كل منهما مائة صك منفردًا، على أن تصرف المكافأة من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي، وعلى أن تقدِّم المديرية مذكرة بذلك لاعتمادها من السلطة المختصة قبل الصرف.

وأكدت وزارة الأوقاف أنها قررت صرف مكافأة 1500 جنيه لأول 20 شخصًا يورد كل منهم مائة صك منفردًا

وقالت وزارة الأوقاف فى بيان سابق، إن صكوك العام الماضى، تجاوزت 105 ملايين جنيه، مؤكدة أن هذا المبلغ وفر 1105 أطنان صكوك أضاحى، تكفى لمليون و105 آلاف أسرة، موجهة الشكر لكل من شارك فى إخراج هذا المشروع بهذا الشكل، مشيرة إلى أن هذا نموذج للتكافل المجتمعى، كما أنه من المتوقع أن يكون فى العام المالى الحالى نقلة فى مجال خدمة المجتمع إلى جانب الدعوة.