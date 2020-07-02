شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. المدن الجامعية للأزهر تستقبل طلاب الفرق النهائية قبيل امتحانات نهاية العام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت المدن الجامعية للأزهر اليوم الخميس، طلاب الفرق النهائية الذين سيؤدون امتحانات نهاية العام بدء من السبت 4 يوليو، بعد انتهاء الجامعة من تعقيم جميع الغرف، حيث سبق وتفقد الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، المدن الجامعية للطلاب والطالبات بمدينة نصر للتأكد من سلامة كافة الإجراءات الاحترازية التى تمت بها، فى إطار حرصه التام على متابعة سير العمل بقطاع المدن الجامعية للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال الطلاب والطالبات بداية من اليوم وفق جداول اختبارات الفصل الدراسى الثانى التى سوف تبدأ من يوم السبت 4 يوليو الجارى.

الإجراءات شملت عمليات الرش والتطهير والتعقيم لكل المبانى، بجانب تنظيم عملية تسكين الطلاب والطالبات بحيث لا يتخطى عدد الطلاب والطالبات اثنان فى كل غرفة حرصا على سلامة الطلاب والطالبات.

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كما تحرص الادارة علي تواجد الإشراف الطبي على مدار 24 ساعة من خلال النوبتجيات المتتالية، بجانب تواجد سيارة إسعاف على مدار الساعة تحسبا لأي ظروف طارئة.