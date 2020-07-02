شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس لأساقفة الصعيد: سدوا احتياجات الناس وازرعوا الرجاء فى الأزمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى قداسة البابا تواضروس الثانى، عبر الڤيديوكونفرنس، صباح اليوم الخميس، بالآباء مطارنة وأساقفة إيبارشيات وأديرة الصعيد حيث اطمأن قداسته على الأوضاع الروحية والصحية لأبنائه كهنة ورهبان وشعب هذه الإيبارشيات، وتحدث معهم عن أهمية زرع روح الرجاء فى حياتهم مع العمل على تسديد احتياجات الناس المتنوعة، التى أضيرت من جراء انتشار جائحة ڤيروس الكورونا.

كان قداسة البابا تواضروس قد منح الأساقفة الحق فى فتح أو إغلاق الكنائس تبعا لحالة الوباء.

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أصدرت عدة ايبارشيات بيان باستمرار الغلق لمدة أسبوعين قادمين وهم ايبارشية القاهرة والإسكندرية.. بنى سويف - بنى مزار- الزقازيق- طما- البحيرة- الشرقية - سوهاج- سمالوط- اخميم - المنيا- صنبو وديروط - المحلة - شبين القناطر- البلينا- دشنا- نجع حمادي- ملوى - الفيوم - ميت غمر - ببا والفشن-شبرا الخيمة - منفلوط-المنوفية - الغربية

كمل أصدرت ستة ايبارشيات بيان عن بدء فتح كنائسها بسعه 25 فرد فقط ...المنصورة وبورسعيد واسيوط والاقصر والبحر الأحمر وبعض مناطق من ايبارشية الجيزة.