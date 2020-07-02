محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:
اتفقت شركات تحالف ستار الـ26 الأعضاء ومن ضمنها مصر للطيران على تطبيق عدد من التدابير الصحية الخاصة بالسلامة والنظافة، وتهدف إلى منح الثقة للركاب بمجرد صعودهم على واحدة من رحلات الشركات الأعضاء في التحالف.
وتتضمن حصول الركاب على نفس مستوى العناية والاهتمام من خلال توفير مستلزمات الوقاية والتعقيم والنظافة الشخصية، ومعدات السلامة الشخصية المزودة إلى الأطقم الجوية بالإضافة إلى التدابير الخاصة المتبعة للتعامل مع المسافرين الذين يتعرضون لأزمات صحية على الطائرة جنبًا إلى جنب مع منتجات التعقيم المستخدمة لتنظيف الطائرات.
وصرح جيفري جو، المدير التنفيذي لتحالف ستار: لا شك أن سلامة الركاب هي أولوياتنا الأولى، لقد تعاونا مع الشركات الأعضاء بالتحالف بهدف تطبيق تدابير للتأكيد على سلامة وصحة الركاب حتى يسافرون بكل ثقة.
وأضاف جو، أن الالتزامات التي تقدمها الشركات الأعضاء بالتحالف ومعلومات السفر التي يوفرها التحالف هما خطوتان في رحلتنا للتأكيد على التزام الركاب بتدابير الصحة والسلامة عند سفرهم على متن رحلات الأعضاء بالتحالف، فضلا عن العمل على تطوير مجموعة من المبادرات للتأكيد على توفير تجربة سفر مميزة للركاب.
كانت هذه تفاصيل خبر شركات تحالف "ستار" العالمي تتفق على معايير موحدة للركاب على الطائرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.