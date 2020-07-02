ارتفاع الحرارة 4 أيام.. الأرصاد توجه 4 نصائح للمواطنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة حيث يسود طقس حار على شمال البلاد وشديد الحرارة على جنوب البلاد بداية من اليوم ولمدة 4 أيام.
ووجهت الهيئة العديد من النصائح عبر الصفحة الرسمية بموقع "فيسبوك"، للمواطنين خلال الارتفاع في درجات الحرارة، بضرورة الإكثار من شرب السوائل الباردة وارتداء الملابس القطنية، والابتعاد عن التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال وقت الظهيرة.
كما طالبت بالالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الجميع.
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