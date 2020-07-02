بعد 8 أشهر من العرس.. ربة منزل تقتل زوجها في البساتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد الصاوي:

أنهت ربة منزل حياة زوجها، بعد مرور ٨ أشهر على زيجتهما في منطقة البساتين.

وتلقى قسم شرطة البساتين، بلاغا من الأهالي بمقتل شخص على يد زوجته بعد أن سددت له طعنات عدة بقطعة زجاجية في رقبته.

وانتقلت قوة أمنية لمحل الحادث، وبدأت في إجراء تحرياتها حول الواقعة وسماع شهادة الجيران.

وأخطرت جهات الأمن النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.