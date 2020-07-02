ضبط صاحب مخزن بحوزته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة في الأميرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران: ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير لقطاع أمن القاهرة القبض على صاحب مخزن بحوزته 8 أطنان سلع غذائية مجهولة المصدر في الأميرية. تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث العاصمة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالقاهرة يفيد بضبط مسئول عن مخزن مواد غذائية بدائرة قسم شرطة الأميرية، لإدارته المخزن "بدون ترخيص" وحيازته كميات كبيرة من المواد الغذائية "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وذلك بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة. وعثر بداخل المخزن على (1,500 طن أرز- 1,300 طن سكر- 1,200 طن زيت طعام- 2 طن ملح- 1,200 طن خل- 900 كيلو مكرونة- 500 كيلو دقيق) وجميعها "مجهولة المصدر" وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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