بقيمة نصف مليون جنيه.. أمن المنافذ يضبط 6 قضايا تهريب في يوم واحد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:
شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.
وأسفرت الحملات عن ضبط (6) قضية تهريب أبرزها : (بضائع أجنبية الصنع – سجائر – عقاقير طبيه) بلغ إجمالي القيمة والتعويض المالي أكثر من (500 ألف جنيه).
وتمكنت الجهود في مجال الأمن العام من (17) قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، عدم حمل تحقيق شخصية، دخول دائرة جمركية بدون تصريح، انتهاء فترة التصريح، مخالفات مسطح مائي).
وأسفرت الجهود في مجال ضبط المخالفات المرورية عن تحرير (367) مخالفة مرورية متنوعة، وفي مجال تنفيذ الأحكامتم تنفيذ (145) حكم قضائى متنوع.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.
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