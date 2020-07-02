أخبار مصر | عن استثمار قصر البارون.. وزير السياحة والآثار: "هندي العيش لخبازه"

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر عن استثمار قصر البارون.. وزير السياحة والآثار: "هندي العيش لخبازه" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عن استثمار قصر البارون وإعادة استغلاله لتعويض ما تم إنفاقه على القصر، حيث بلغت تكلفته 175 مليون جنيه: إننا سنتبع في ذلك أساليب الاقتصاد المحترفه وعبر عن ذلك بقوله " قررنا ندي العيش لخبازه".
وجاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة والآثار مع صحفيي الملف خلال جولته أمس في المتحف المصري بالتحرير، حيث تم استعراض الموقف حول عدد من المشروعات السياحية والأثرية.
وأوضح "لسنا خبراء في تنظيم الفعاليات والحفلات، لذلك وقعنا عقدًا مع جهة سيادية وهي بدورها قامت بتكليف شركة متخصصة في تقديم وتشغيل الخدمات، والتي ستكون في حديقة قصر البارون والروف فقط، أما قاعاته فهي لن تقام بها أي فعاليات لأنها حاليًا جزء من معرض القصر وهو معرض عن تاريخ مصر الجديدة".
وفيما يتعلق ببدروم القصر، فقال "العناني": سنقيم فيه أنشطة فنية وثقافية وتربية متحفية للأطفال، وحرصنا علي أن تتسم خدمات الزوار ومقدميها في قصر البارون بنفس الطابع التاريخي له، حيث سيرتدي مقدمو الخدمة أزياء رسمية تاريخية وقوائم الطعام مكتوبة بما يشبه خط اليد القديم لقوائم الطعان التاريخية.
خروج 421 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 من المتعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.