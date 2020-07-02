أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن مصير مجمع التحرير بعد تطوير الميدان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن مصير مجمع التحرير بعد تطوير الميدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إن الحدث الأكبر الذي سيلفت الانتباه لميدان التحرير، هو موكب المومياوات الملكية الذي سيكون الميدان أول محطاته.
وجاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة والآثار، مع صحفيي الملف خلال جولته أمس، في المتحف المصري بالتحرير، حيث تم استعراض الموقف حول عدد من المشروعات السياحية والأثرية.
وعن مجمع التحرير قال العناني: إنه ليس ملكًا للآثار ولا مسجل كأثر، لكن هناك عروض مقدمة للحكومة لتوظيف هذا المبنى ليكون مجمعًا لعدة أنشطة لاستثمار هذا الموقع الفريد والغالي على قلوب المصريين والذي شهد أحداثا مهمة.
ويتم حاليا دراسة كل العروض والمبنى لن يترك مهجورًا ولن يُهدم لأن كل الدراسات التي أجريت أقرت أن هدم المبني وإعادة بنائه مرة أخرى مكلف جدًا، كما أن حالة المبنى المعمارية جيدة.
وكانت أحد المقترحات تخصيص جزء من المبني كفندق، لكن هذا يتطلب حمامات سباحة وجراج سيارات وأشياء أخري كثيرة كبنية تحتية ليس لها مكان، لم يتخذ أي قرار نهائي حتى الآن وحاليًا تتم دراسة العروض المقدمة.
خروج 421 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات
وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 من المتعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..
كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.