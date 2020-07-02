أخبار مصر | وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن مصير مجمع التحرير بعد تطوير الميدان

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر وزير السياحة والآثار يكشف مفاجأة بشأن مصير مجمع التحرير بعد تطوير الميدان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار: إن الحدث الأكبر الذي سيلفت الانتباه لميدان التحرير، هو موكب المومياوات الملكية الذي سيكون الميدان أول محطاته.

وجاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة والآثار، مع صحفيي الملف خلال جولته أمس، في المتحف المصري بالتحرير، حيث تم استعراض الموقف حول عدد من المشروعات السياحية والأثرية.

وعن مجمع التحرير قال العناني: إنه ليس ملكًا للآثار ولا مسجل كأثر، لكن هناك عروض مقدمة للحكومة لتوظيف هذا المبنى ليكون مجمعًا لعدة أنشطة لاستثمار هذا الموقع الفريد والغالي على قلوب المصريين والذي شهد أحداثا مهمة.

ويتم حاليا دراسة كل العروض والمبنى لن يترك مهجورًا ولن يُهدم لأن كل الدراسات التي أجريت أقرت أن هدم المبني وإعادة بنائه مرة أخرى مكلف جدًا، كما أن حالة المبنى المعمارية جيدة.

وكانت أحد المقترحات تخصيص جزء من المبني كفندق، لكن هذا يتطلب حمامات سباحة وجراج سيارات وأشياء أخري كثيرة كبنية تحتية ليس لها مكان، لم يتخذ أي قرار نهائي حتى الآن وحاليًا تتم دراسة العروض المقدمة.