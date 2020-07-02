أخبار مصر | السياحة والآثار: 6 متاحف جديدة على وشك الافتتاح

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر السياحة والآثار: 6 متاحف جديدة على وشك الافتتاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف في وزارة السياحة والآثار: إن متحف المركبات الملكية تم انتهاء العمل فيه بنسبه 85%، ومتحف الحضارة سننتهي من أعمال سيناريو العرض الخاص به خلال شهر من الآن. س

وجاء ذلك خلال لقاء وزير السياحة والآثار مع صحفيين الملف خلال جولته أمس في المتحف المصري بالتحرير، حيث تم استعراض الموقف حول عدد من المشروعات السياحية والأثرية.

وأشار إلى أن متحف شرم الشيخ سيكون جاهزًا خلال الشهر الحالي، وكذلك متحف المطار، والذي لا يزيد عدد قطعه عن 60 قطعة وهو شبه جاهز، وكذلك متحف كفر الشيخ، أي أننا نعمل في 6 متاحف بوقت واحد وستكون افتتاحاتهم متوازية

خروج 421 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات

وفي سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 من المتعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

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وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية..

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.