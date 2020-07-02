أخبار مصر | برلماني: السيسي يهتم بالعمال مصر خلال أزمة كورونا

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر برلماني: السيسي يهتم بالعمال مصر خلال أزمة كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، إن الرئيس السيسي يولي اهتماما كبيرًا بالعمال والفئات البسيطة منذ توليه رئاسة البلاد، مشيرًا إلي أنه ظهر ذلك جليًا أثناء جائحة مواجهة فيروس كورونا المستجد وتخصيص مبالغ مالية للعمالة غير المنتظمة مما يؤكد اهتمام الدولة بالعمال وانحيازها لهم.

وأضاف بركات في بيان، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي حرص علي حماية البعد الاجتماعي داخل الدولة، وكان العمال وأسرهم الشريحة الأولى بهذه الرعاية واستفادوا منها كثيرا، مؤكدًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات التي أدت إلى انخفاض معدلات البطالة بشكل كبير، خاصة في ظل إصرار الدولة على افتتاح المزيد من المشروعات القومية الكبرى والمدن الجديدة التي تؤدي إلى جذب أيادي عاملة ومعها تنخفض معدلات البطالة.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العمال حصلوا على العديد من المكاسب منها رفع الحد الأدنى للأجور من 1200 إلى 2000 جنيه، وتمثيلهم في المجالس النيابية، إنهاء الفصل التعسفي، والتأمين على العمالة اليومية، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي حريص على مشاركة العمال عيدهم بشكل سنوي ودائما ما يهنئهم ويشيد بدورهم ويؤكد أنهم قاطرة الدولة للتطوير واستكمال مشروعات البناء والطرق والكباري والإسكان والصناعة والزراعة، مع العديد من المبادرات بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.‎

آخر تطورات فيروس كورونا

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وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.

وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتي الأربعاء، هو 69814 حالة من ضمنهم 18881 حالة تم شفاؤها، و3034 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر".