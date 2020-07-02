أخبار مصر | حقيقة استبعاد المتقدمين لحج العام الحالي من القرعة القادمة

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر حقيقة استبعاد المتقدمين لحج العام الحالي من القرعة القادمة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، حقيقة المنشور المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي بشأن استبعاد المتقدمين لقرعة الحج للعام الحالي من قرعة العام القادم.

وتواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنبا، موضحا أن كل من تقدم لقرعة الحج الجمعيات الأهلية هذا العام له الحق في دخول قرعة الحج العام القادم طالما انطبقت عليه الشروط المعلنة.

في سياق آخر، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأربعاء، عن خروج 421 متعافيين من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 18881 حالة حتى اليوم.

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وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1503 حالات جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.