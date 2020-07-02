أخبار مصر | وكيل نقل النواب: زيادة أسعار تذاكر القطارات أمر طبيعي ومقبول

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر وكيل نقل النواب: زيادة أسعار تذاكر القطارات أمر طبيعي ومقبول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال النائب محمد عبدالله زين، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إنه مع تولي الفريق كامل الوزير وزارة النقل والمواصلات شهدت هيئة سكك حديد مصر طفرة غير مسبوقة في الخدمات المُقدمة لركاب القطارات، فضلًا عن أعمال النظافة والأمان والتي عانت من الإهمال والتدهور لمدة سنوات طويلة.

وأوضح زين الدين، في بيان اليوم الخميس، أن الفترة الماضية شهدت تحديث مرفق النقل بشكل عام لتشمل كافة مكونات الخدمة بداية بالعربات والجرارات وصولا إلى البنية الأساسية من شبكة القضبان والإشارات الإلكترونية وورش الصيانة بشكل يعيد الاعتبار للسكة الحديد، ويجعلها مثالا للالتزام والنظام والنظافة والرقي وعنوانا للمرحلة المقبلة بصفقات فى شراء العربات والجرارات وإعادة الميكنة وصفت بـ الأضخم فى تاريخ الهيئة.

وأضاف وكيل نقل النواب، أنه في حالة زيادة أسعار تذاكر القطارات فسيكون أمر طبيعي ومقبول من جانب الشعب مع تحسن أداء السكك الحديدية، خاصة مع إعلان الوزارة العديد من المشروعات في الفترة المقبلة لتطوير المحطات لتصبح مثل المحطات في الدول الأوروبية وأفضل.‎

وفي وقت سابق قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إنه تم اعتماد 142 مليار جنيه لمشروعات تطوير السكك الحديدية يتم صرفها حتى 2024 ومنها عمل الإشارات الإلكترونية لتجنب حوادث القطارات والقضاء على مأساة المزلقانات، كما تم إنشاء ورشة بمساحة 65 فدانا، وهي أكبر ورشة لصيانة القطارات والجرارات.

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وأضاف وزير النقل، أنه تم تنفيذ مشروعات بـ40 مليارا وننفذ مشروعات بـ46 مليارا، ونبدأ مشروعات أخري بـ56 مليار.

وأوضح أنه سيتم إنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر بالتعاون مع شركات الحديد المصرية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه يتم العمل على تحديث الخطين الأول والثاني وبدء المرحلة الرابعة من الخط الثالث في مترو الأنفاق.

وأشار إلي أن الوزارة تسعى لتحقيق الاكتفاء الداخلي، من إنتاج جرارات وعربات السكة الحديد من خلال التعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ومصنع «سيماف» التابع لها ووقف الاستيراد من الخارج.

وأكد وزير النقل والمواصلات، أن مصر تسعى لتنفذ ألف كوبرى، وجرى الانتهاء من 600 منها وحاليًا يتم تنفيذ 325 كوبرى ونفقا في وقت واحد، وهذا لم يحدث في العالم.