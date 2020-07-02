أخبار مصر | وسط غياب التعقيم.. شكاوى من صعوبة امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة (فيديو)

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر وسط غياب التعقيم.. شكاوى من صعوبة امتحان الفلسفة والمنطق للثانوية العامة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استطلعت عدسة بوابة الخليج 365، آراء بعض طلاب الثانوية العامة، حول امتحان مادة (الفلسفة)، اليوم الخميس، أمام لجنة مدرسة جمال عبد الناصر بالجيزة.

وقال عدد من الطلاب: إن امتحان امتحان الفلسفة والمنطق جاء صعبًا، وأن 80% منه جاءت في مستوى الطالب المتوسط، بالإضافة إلى احتياجه لوقت أكثر.

وأشار إلى أن اليوم، لم يتم تطبيق الإجراءات المعمول بها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، "المقاعد غير نظيفة أو معقمة ونحن من نقوم بالتعقيم والتنظيف".