أخبار مصر | هل يختلف استهلاك العداد الكودي عن الآخر؟.. الحكومة تجيب

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:27 مساءً - انت الان تقراء خبر هل يختلف استهلاك العداد الكودي عن الآخر؟.. الحكومة تجيب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف المركز الإعلامي التابع لمجلس الوزراء، اليوم الخميس، عن حقيقة المنشور المتداول عبر موقع التواصل الاجتماعي، بشأن اختلاف استهلاك العداد "الكودي" المؤقت عن "العداد القانوني".

وتواصل المركز مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن العدادات الكودية تقوم باحتساب الاستهلاك بالتعريفة العادية، طبقا لحجم الاستهلاك وطبيعة النشاط مثل العداد القانوني ولا يوجد أي اختلاف أو تمييز لأي منهما.