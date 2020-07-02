مصر | عاجل| اعترافات ريناد عماد أمام النيابة.. وحقيقة ظهورها بملابس المنزل

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر عاجل| اعترافات ريناد عماد أمام النيابة.. وحقيقة ظهورها بملابس المنزل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدلت "منة الله عماد"، المعروفة بـ"ريناد عماد"، فتاة التيك توك، باعترافاتها تفصيلية أمام نيابة شمال الجيزة، في التهم المنسوبة إليها، باستقطاب الشباب والاتجار في البشر، من خلال الترويج لبعض الإعلانات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووجهت النيابة عدة تهم لـ"ريناد" وهي: الاتجار بالبشر، استخدام طفل قاصر تحت 8 سنوات، التحريض على الفسق، مخالفة القيم الأسرية للمجتمع، وإنشاء صفحة بغرض الجريمة، حيث يُعاقب عليها القانون طبقا للمادة 75.

وكشف حسين البقار، محامي ريناد عماد، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن موكلته أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها أثناء التحقيق، مؤكدة أنها لم تتاجر بالبشر.