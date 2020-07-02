مصر | مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك

كتب هاني نصر العربي في الخميس 2 يوليو 2020 03:26 مساءً - انت الان تقراء خبر مفاجأة في الاتهامات الموجهة إلى ريناد عماد فتاة التيك توك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف حسين البقار، محامي ريناد عماد "فتاة التيك توك"، عن التهم الموجهة إلى موكلته، بعد القبض عليها منذ أيام في واقعة نشر فيديوهات خادشة للحياء.

وأوضح، أن النيابة وجهت لها تهمة الاتجار بالبشر بسبب ظهورها في مقاطع فيديو منشورة على الإنترنت بصحبة فتاة صغيرة قاصر أقل من 8 سنوات، وتبين أنها شقيقتها.

وأضاف "البقار"، أن النيابة وجهت للمتهمة أيضا تهم التحريض على الفسق، عبر وسائل التواصل الاجتماعي ومخالفة القيم الأسرية للمجتمع، وإنشاء صفحة بغرض الجريمة يعاقب عليها القانون طبقا للمادة 75.

وقرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس "منة الله عماد" وشهرتها "ريناد عماد" فتاة التيك توك، ١٥ يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامها بتقديم محتوى فيديوهات خادشة للحياء يتضمن مواد إباحية.

وكشفت التحقيقات النيابة العامة، عن أن المتهمة تقوم بالإعلان عن نفسها لممارسة البغاء واستقطاب الشباب مقابل مبالغ مادية وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع.

وأفاد مصدر مطلع، داخل النيابة، عن تفاصيل القبض على"منه الله عماد" وشهرتها "ريناد عماد" فتاة التيك توك، انه تم القبض عليها أول أمس، بعد الساعة السابعة مساء، داخل أحد الكافيهات الشهيرة والتي يملكها نجل أحد المشاهير بمنطقة الدقي

وأضاف المصدر، في تصريح خاص إلى "الخليج 365"، أن النيابة وجهت لها ٥ تهم.

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وكانت ألقت الأجهزة الأمنية في وزارة الداخلية، القبض على ريناد عماد، صانعة المحتوى على موقع التواصل الاجتماعي تيك توك لاتهامها بإنشاء صفحة بقصد ارتكاب جريمة معاقب عليها والإعلان عن النفس لممارسة البغاء وتحريض الغير لارتكاب مثل تلك الوقائع، بالمخالفة للمبادئ والقيم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، وجارٍ العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وكشف المستشار أشرف فرحات، المحامي بالنقض، عن إلقاء القبض على فتاة التيك توك منار سامي، أمس الثلاثاء، في حوالي الساعة السابعة مساءً، إثر البلاغ المقدم منه للنائب العام، نظرًا لما تبثه من محتوى يشكل جريمة.

وقال المحامي، في تصريح خاص إلى "الخليج 365": إن منار كانت فى بنها أثناء القبض عليها، حيث تركت سيارتها أمام كافتيريا 45، وانصرفت مع شاب لمدة ثلاث ساعات، وكانت مباحث الآداب بانتظارها فور عودتها، لتلقي القبض عليها وبرفقتها الشاب، حيث دخلت فى حالة انهيار، وجار ترحليهم إلى القاهرة للمثول أمام جهات التحقيق.

كان تقدم المحامي أشرف فرحات، اليوم، ببلاغ للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، ضد منار سامي، صاحبة فيديوهات الرقص على تطبيق TIK TOK وإنستجرام، مطالبا بالتحقيق معها وإحالتها للمحاكمة الجنائية.

وقال فرحات في بلاغه الذي حمل رقم 26812 لسنة 2020 عرائض النائب العام، إنه على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات الـ"تيك توك" اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه ظهرت المشكو في حقها "منار سامي"، لتثير الغرائز والجدل من جديد بعد حبس من سبقنها في هذا النوع من الفيديوهات.

وأضاف أنها أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، باسمها، واعتادت على بث صور وفيديوهات قصيرة على انستجرام والتيك توك، لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط.

وأكد المحامي أن حسابات المشكو في حقها مفتوحة للعامة وتظهر لكل متصفح، وأصبحت محل سخط رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن ما ترتكبه يشكل جريمة للتعدي على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري وإنشاء حسابات خاصة عبر الشبكة المعلوماتية لإدراتها في ارتكاب تلك الجريمة.