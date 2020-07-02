شكرا لقرائتكم خبر عن موجز إخباري.. طلاب الثانوية يكشفون كواليس امتحان الأحياء والاستاتيكا والفلسفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تناول موجز الخليج 365 الذى قدمته الزميلة شروق وجدى، وأعده الزميل أحمد عبد الهادى، تفاصيل إنهاء امتحانات طلاب الثانوية العامة شعبة علمى علوم وشعبة أدبى، امتحانى الأحياء والفلسفة والمنطق، فى رابع أيام ماراثون امتحانات الثانوية العامة.

كما تطرق موجز الخليج 365 إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، على القوانين المنظمة للانتخابات التشريعية، وفي مقدمتها القانون رقم 140 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات.

ويشكل مجلس النواب من (568) عضوا ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يخصص للمرأة ما لا يقل عن 25% من إجمالى عدد المقاعد، ويجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5%، وذلك كله وفق الضوابط المنصوص عليها فى هذا القانون ،كما صدق الرئيس السيسي علي قانون 141 لسنه 2020 بإصدار قانون مجلس الشيوخ.

وعرض الخليج 365 في الموجز، أن موقع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، بوزارة التضامن الاجتماعى، يواصل اليوم، استقبال طلبات المواطنين للاستعلام عن العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات بالرقم القومى باللغة الإنجليزية، واسم الأم، من خلال موقع الهيئة دون الرقم التأمينى، وذلك تسهيلا على أصحاب المعاشات، حيث تم تحميل بيانات أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات الخمسة المجمدة على موقع الهيئة، وهم أصحاب المعاشات المستحقين للعلاوات للخمسة عن الفترة من 1 يوليو 2006 حتى 1 يوليو 2015 وحتى 2019 لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية حتى يتمكنوا من الاستعلام عن قيمة العلاوات لكل مستحق ونسبة الزيادة لهم من خلال موقع الهيئة .

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وأوضح موجز الخليج 365 بيان وزارة الأوقاف، التي قالت فيه الوزارة، إنه في الوقت الذي تحرص فيه الوزارة على عمارة بيوت الله عز وجل فإنها تحرص أيضا على صحة المواطنين جميعا من منطلق الحفاظ على النفس البشرية.

و يسير مطار القاهرة الدولى اليوم الخميس، 113 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل حوالي 12114 مصريا،ومن المنتظر أن يغادر المطار 58 رحلة سفر إلى عدة وجهات، سواء أوربية أو عربية أو أسيوية أو إفريقية، تقل على متنها 5218 راكبا.

وأكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء و الطاقة ، أن فاتورة الاستهلاك التى سيتم تحصيلها بدأ من 1 اغسطس ستكون وفقا لأسعار شرائح الكهرباء الجديدة التى تم الإعلان عنها ، وأن الأسعار الجديدة بدأ تطبيقها على المستهلكين بداية من صباح الأربعاء.

كما سلط الموجز الإخباري لليوم السابع الضوء على اجتماع اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة ، الموعد الرسمي والنهائي لاستئناف مسابقة الدوري العام التي تم ايقافها منذ منتصف شهر مارس الماضي، بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ، وبعد قرار مجلس الوزراء بعودة الأنشطة الرياضية في مصر خلال الفترة الجارية ، حيث يعلن مسئولو لجنة المسابقات عن مواعيد عدد من الجوالات فقط دون تحديد الجدول بالكامل.

واستقر مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على استئناف بطولة الدورى بعد إجازة عيد الأضحى المبارك وتحديدا يوم 7 أغسطس المقبل بمباراتي "الأهلى وإنبى" و"الزمالك أمام المصرى" المؤجلتين بعد إعلان اتحاد الكرة الأفريقي لمواعيد المباريات وتحديدا مواعيد دورى أبطال أفريقيا.